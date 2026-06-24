Oana Roman își afișează cu încredere noua siluetă! A dat jos 10 kilograme în doar trei luni și nu se sfiește să-și arate noile forme cu ajutorul costumelor de baie. Oana se află în vacanță alături de fiica ei, Isabela, care a slăbit și ea opt kilograme, urmând același program cu ajutorul unui nutriționist. Cu marea aproape, soarele de partea ei și zâmbetul nelipsit, Oana Roman spune că se simte fericită, împăcată și plină de energie. Se pare că cele 10 kilograme pierdute au venit la pachet și cu o doză serioasă de bună dispoziție.

Mister la DNA: ce legătură are Denise Rifai cu dosarul lui Ciprian Ciucu? Prezentatoarea TV a petrecut mai bine de două ore la audieri, dar la ieșire nu a scăpat nici măcar un indiciu. Nicio declarație, nicio explicație, doar mult suspans și întrebări cât pentru o conferință de presă. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, audierea ar avea legătură cu ancheta din care s-a desprins și dosarul ce îl vizează pe edilul Capitalei, Ciprian Ciucu. Vorbim despre un caz cu suspiciuni, corupție, trafic de influență și scurgeri de informații. Până la noi detalii, întrebarea rămâne: ce știe Denise și de ce a ales să păstreze tăcerea?

Laurențiu Reghecampf și-a botezat cel de-al patrulea băiețel! În timp ce tensiunile cu fosta soție, Anamaria Prodan, continuă să facă valuri în tabloide, antrenorul a schimbat registrul și s-a concentrat pe familie. Reghe și Corina Caciuc și-au creștinat fiul cel mic, pe Landom, într-o ceremonie discretă, dar elegantă, alături de cei dragi. Fericiți și cu zâmbetul pe buze, Laurențiu și Corina au fost nedespărțiți de cei doi copii ai lor și au sărbătorit până târziu în noapte. Se pare că, măcar pentru o seară, botezul a fost mai puternic decât orice scandal!

Delia și-a arătat vulnerabilitatea în fața fanilor! Cunoscută pentru energia ei debordantă și pofta de a cuceri lumea la pas, Delia și-a surprins fanii cu o latură mult mai sensibilă. Aflată în vacanță alături de soțul ei, artista s-a emoționat până la lacrimi în timp ce admira un peisaj spectaculos. S-a gândit la ziua în care poate nu va mai urca munții cu aceeași forță, însă din fericire, optimismul a revenit instant. Delia este convinsă că va continua să exploreze lumea și că peste 20 de ani, tot cu rucsacul în spate o găsim.

Alexandra Stan, cu un picior în maternitate și unul pe nisip! Artista numără zilele până când o va întâlni pe micuța Eva, însă până atunci profită din plin de ultimele săptămâni de sarcină. Alexandra s-a retras în Constanța, orașul ei natal, unde se încarcă cu soare, liniște și aer de vacanță. Deși sarcina vine cu provocări, artista confruntându-se cu o afecțiune care nu îi permite să nască natural, ea rămâne optimistă și se bucură de fiecare clipă. Practic, cea mai importantă „premieră” din viața ei e pe cale să înceapă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE