Veștea e un Bolojan fără sprâncene, un Grindeanu fără Dragnea, un Sică Orban fără mandolină, un Cîțu fără COVID, un Ciucă fără reclamă, un Ciolacu cu Bac.

Desemnat într-o norocoasă zi de 13, are un nume foșnitor, ușor de reținut. Dar, mai presus de orice, Veștea este profund motivațional pentru toți: dacă el poate, noi ce-avem? Mai exact, ce n-avem noi ca să nu fim propuși în fruntea Guvernului? Costum? Găsim în colț, la second, Armany cu 15 lei. N-avem texte? Gratis, pe ceatgipiti!

„Sunt lucruri care până la urmă îți creează o provocare și cred că suntem obligați până la urmă ca, în astfel de momente, momente grele, ca un om politic să fie în măsură să răspundă acestor solicitări, să nu fie un laș”. Am aceeași părere cu Veștea, dar recunosc că n-aș exprima-o atât de uns.

Nu i se poate reproșa acestui patriot – exclus abia acum din PNL, după treizeci de ani – decât că uneori e cam neatent cu efectele personale. I-au dispărut din declarația de avere, în nici un an (2007-2008), vreo 600.000 de coco. I se poate întâmpla oricui.

Important e că Congresul Extraordinar al PNL s-a terminat cu bine alaltăieri. Atât de mult i-a plăcut, că oratorul Orban nu coborâse nici ieri de la tribună. (La ora când eu o ard dubios pe aicișa, el mai vorbește încă).

Premierul interimar Bolojan a stat toată ziua de luni în Palatul Victoria, la 6-7 (Six Seven, dacă pricepeți la ce mă refer). Cadoul (o mică atenție) l-a primit pe la 14.30, când Simion – ivit în Parlament „Deus ex machina” (traduceți cum vă vine la gură) – a anunțat că AUR nu-și pune jetoanele pe Veștea, dar l-a invitat pe desemnat în biroul lui, rugându-l să țină în mână o căciulă, ca să îl recunoască.

Pe 16.50, desemnatul a găsit căciula și a răspuns invitației pe Facebook: „Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România….” etc. etc. Șpilăr, versat Veștea!

În vreme ce România însăși citea postarea de mai sus, premierul interimar convoca ședință de Executiv pentru 20.00, cu nouăzeci de minute înaintea votului din Legislativ. O „ședință extraordinară”, semn că Bolojan e decis să nu mai iasă din paradigma extraordinariatului.

Pe la 18 – breaking bomb: un băiat, Eric Trump (coincidență de nume?), l-ar fi sunat pe Simion să pună o vorbă bună pentru Veshtea. Normal.

În viul nopții, discursul lui Veștea la votul de învestire a fost de mare deosebitețe. De colecție. Îl poate oricând refolosi în ocazii festive, chiar și, puțin adaptat, la aniversări în familie.

Tot bietul Kelemen Hunor, șeful Asociației Culturale UDMR, ne-a tras-o, de la tribuna plenului, ca pe Târgu Ocna, să ne deștepte: „O țară mică, o țară slabă, o țară fără putere economică și militară, la periferie și la granița de ciocnire între marile puteri….”.

Finis coronat opus, fi-ne-ar greață: premierul desemnat, Adrian Veștea, a ieșit mai întărit din această frumoasă înfrângere.

Astăzi, președintele în exercițiu își va anunța Planul C pentru România. Cu C de la…. de la… de la… candelă.

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