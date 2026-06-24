Totuși, nimic nu justifică trecerea prin istorie spre tomberonaș (e minion, intră) cu semialfabetizatul Veștea de gât.

Poate doar dacă e adevăratul fiu al lui Nicolae Ceaușescu și nu știe nici tabla înmulțirii. Căci nimeni nu a mai făcut atât de multe pentru securiști și politruci staliniști în fond decât acest Nicușor. Care a pozat în husen și apoi și-a înșelat senin electoratul cu metoda olimpicul. Nicușor, băiatul de AUR, gen.

A fost și plăvanul politic Iohannis, bușteanul doamnei Carmen, voiajorul nesătul, o țeapă, dar această malformație a falsei democrații vlahe îi dă clasă și jet.

Apropo, Grindeanu e tot la jetul Nordis, are cabinet prin interpuși. Superbă matrioșkă!

Vorba regelui: cine i-e frică de împăiere să nu intre în pădurea Băneasa.

Dan, deci. Comeseanul lui Pahonțu și Batistă Bogdan e un caz clinic – patologia puterii la omul neînvățat cu greutatea funcțiilor de răspundere. Răspunsul? Fugă șobolonească. Lăsați-mă…

Apoi, cine s-a fript cu Dan suflă acum și-n Bolojan. Dacă Ilie-Valahíe e speranța democrației, atunci rămâne cum scriu de peste douăzeci de ani: Lăsați orice speranță!

România nu poate fi altceva decât e, cu modelele ei anticulturale, cu lipsa de școală, cu fudulia ei tâmpă. Dați-i cinci ani și Cabinetul Veștea îngroapă și Norvegia.

România? Poate Româlia. Poate Maromânia. O rușine de țară care pleacă de la nerușinarea dregătorilor și de la absența cetățenilor din propria viață. Statul e securitatea. Aceasta e axioma.

Cât despre congresul galbenilor, votanții de ieri ai lui Ciucă și de alaltăieri ai lui Cîțu mai trebuie să dea afară cinci mii de oameni spre a se reforma.

Cu cinci papagali nu se face reformă – se face loc.

România e moartă-n coteț, dar agitații și propagandiștii continuă să proclame că avem lapte și miere. Avem, dar pe maro. Măcar s-a întors mâna lui Șică și o să răsune iar mandolina…

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