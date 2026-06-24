După consultările de la Cotroceni, se conturează varianta unui guvern minoritar

După consultările de ieri, de la Cotroceni, conducerea PSD urmează să se reunească în această dimineață, de la ora 12:00, într-o ședință desfășurată online, pentru a stabili mandatul de negociere pe care Sorin Grindeanu îl va avea în discuțiile cu partidele din fosta coaliție de guvernare, potrivit surselor Libertatea.

În paralel, PNL, USR și UDMR se pregătesc să demareze propriile consultări în vederea conturării unei posibile formule de coaliție.

USR a programat o ședință internă în cursul zilei, de la ora 17:00, potrivit surselor Libertatea.

Asta după ce, pe 23 iunie, consultările de la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și partidele parlamentare s-au încheiat fără un premier desemnat, pe fondul lipsei unei majorități stabile în Parlament. reamintim că Guvernul Veștea nu a reușit să obțină majoritatea necesară în Parlament.

Șeful statului, Nicușor Dan, a indicat însă direcția probabilă de deblocare a crizei politice, vorbind despre o formulă de compromis.

„Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a transmis Nicușor Dan după discuții.

Acesta a cerut partidelor să accelereze negocierile: „Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar”.

Pozițiile partidelor: între sprijin condiționat și linii roșii

În urma consultărilor, principalele formațiuni au avansat scenarii diferite pentru ieșirea din criză.

În timp ce Ilie Bolojan a avansat din partea PNL un „pact pentru România” care să permită fie un guvern minoritar în jurul PSD, fie o formulă PNL-USR-UDMR, George Simion a radicalizat discursul AUR, condiționând orice susținere de numirea unui prim-ministru din propriul partid și amenințând cu suspendarea șefului statului.

PNL a susținut ideea unui acord politic prealabil, urmat de un guvern minoritar: „considerăm că după un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două variante: un guvern minoritar în jurul PSD sau unul format din PNL-USR-UDMR”, a declarat Ilie Bolojan.

UDMR a propus mai multe variante de lucru, de la formule fragile de majoritate până la guvern minoritar. Kelemen Hunor a subliniat că „orice variantă trebuie începute printr-un acord politic înainte de nominalizarea unui premier”.

În schimb, USR a transmis clar că nu va susține o formulă cu PSD în interiorul guvernului: „USR nu va susține un guvern din care face parte PSD”, a declarat Dominic Fritz, menționând totuși disponibilitatea pentru un executiv minoritar alături de PNL și UDMR.

PSD, la rândul său, a transmis că este pregătit să își asume guvernarea, dar a respins colaborarea cu AUR, fără a avansa o formulă finală de majoritate.

Negocieri între partide

Consultările de la Cotroceni au fost urmate de un apel la negociere rapidă între partide, pentru stabilirea unei formule de sprijin parlamentar înainte de desemnarea premierului.

Președintele a avertizat că procesul trebuie accelerat, invocând urgența stabilității politice: „Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”.

Scena politică rămâne fragmentată, cu mai multe propuneri și scenarii avansate în spațiul public – de la guvern PSD până la formule alternative de tip PNL-USR-UDMR sau guvern minoritar susținut prin acord parlamentar.

Ședință PSD

În plan politic imediat, PSD urmează să convoace astăzi, 24 iunie 2026, o ședință a Biroului Permanent Național, în care ar putea clarifica poziția oficială privind participarea la guvernare și condițiile unui eventual acord parlamentar.

Potrivit surselor Libertatea, ședința PSD ar urma să aibă loc de la ora 12:00, în mediul online

În același timp, liderii PNL, USR și UDMR ar urma să își armonizeze pozițiile în discuții separate, însă până în acest moment nu există un calendar confirmat al acestor întâlniri.

Partidul USR ar urma să aibă o ședință astăzi, la ora 17:00, conform surselor Libertatea.

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