Un cost real, dar invizibil în dezbaterea publică

Despre accidentele rutiere vorbim în două monede: vieți pierdute și prime RCA. Aproape niciodată în facturi de spital. Și totuși, fiecare victimă gravă din trafic intră într-un circuit medical scump – urgență, terapie intensivă, intervenții chirurgicale, protezare, recuperare de lungă durată.

Cifrele nu lasă loc de interpretare. Datele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), obținute pe codurile internaționale de boală ICD-10 V01-V89 – exact blocul accidentelor de transport terestru -, arată un fenomen constant și masiv. În 2024, în spitalizare continuă, au fost tratați 11.221 de pacienți unici, cu 12.129 de internări și 85.858 de zile de spitalizare. În 2023, cifrele fuseseră chiar mai mari: 11.492 de pacienți și aproape 88.000 de zile de spital. An de an, echivalentul a sute de paturi ocupate permanent doar de victimele traficului.

În spatele cifrelor stau cazuri în care costul unei singure victime depășește cu mult un milion de lei: evaluări traumatologice de peste o sută de puncte, proteze care se schimbă periodic toată viața, ani de kinetoterapie. Pentru o persoană tânără rămasă cu o infirmitate permanentă, factura medicală reală – prezentă și viitoare – atinge frecvent ordinul sutelor de mii de lei.

Regula pe care statul o cunoaște, dar n-o aplică

Aici intervine o regulă de drept ignorată sistematic în practică. Potrivit art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, cheltuielile medicale ocazionate de agresiuni, accidente rutiere, accidente de muncă și boli profesionale nu se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Ele trebuie recuperate de spitale de la cei care răspund pentru producerea prejudiciului.

Mecanismul este, pe hârtie, logic. Spitalul tratează victima, se subrogă în drepturile casei de asigurări și recuperează banii. Când vinovatul are o poliță RCA valabilă, spitalul nu se îndreaptă împotriva victimei, ci direct împotriva asigurătorului – printr-un drept de acțiune directă consacrat de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea RCA. Singura situație în care costul rămâne definitiv la fond este aceea a accidentelor cu autor neidentificabil.

Cifrele care nu se întâlnesc

Realitatea financiară spune altceva. Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), sumele decontate de asigurătorii RCA pentru servicii medicale – direct pacientului sau unității sanitare – au fost de circa 21,3 milioane de lei în 2021, 12,8 milioane în 2022 și 18 milioane în 2023. Iar partea care a ajuns efectiv la spitale a oscilat între 6,7 și 10,4 milioane de lei pe an.

Puneți cele două seturi de date alături. Pe de o parte, peste 85.000 de zile de spitalizare pe an, mii de victime grave. Pe de altă parte, rambursări către spitale care abia trec, în anii buni, de 10 milioane de lei. Cum se împacă sute de mii de zile de îngrijiri cu zece milioane de lei recuperați? Răspunsul scurt: nu se împacă. Recuperarea de la asigurători este vădit subdimensionată față de costul real al tratării victimelor din trafic.

O precizare necesară, ca să nu se confunde sumele. Aceste decontări medicale sunt distincte de despăgubirile mari pentru vătămări corporale și deces stabilite de instanțe – care, tot potrivit ASF, au fost de:

– 505 milioane de lei în 2021;

– 461 de milioane în 2022;

– 283 de milioane în 2023, în covârșitoare măsură daune morale. 

Acelea merg către victime și familii. Costul medical propriu-zis – singurul care ar descărca bugetul sănătății – rămâne, în schimb, surprinzător de mic în statistica recuperării.

Falimentele care au mutat povara

Tabloul e complicat de două seisme ale pieței: prăbușirea City Insurance (2021) și a Euroins (2023), cei mai mari doi asigurători RCA din România. După retragerea autorizațiilor, obligațiile de plată au trecut la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care a ajuns în 2024 la plăți record de circa 1,3 miliarde de lei.

Falimentele lovesc exact în veriga care ne interesează: ele rup tocmai punctul de la care spitalele ar fi trebuit să recupereze banii. Când asigurătorul dispare, recuperarea cheltuielilor medicale devine un demers cu rezultat incert, contra unui patrimoniu în lichidare – adică exact genul de situație în care costul rămâne, în fapt, la sistemul public.

2025: limite mai mari, dar aceeași lacună

În același context, Legea nr. 181/2025 a modificat substanțial legislația RCA, transpunând (cu mare întârziere) directiva europeană și exprimând limitele de despăgubire direct în lei: 6.434.740 de lei pentru daune materiale și 31.926.210 lei pentru vătămări corporale și deces, pentru un singur accident. Tot ea a extins obligația de asigurare la trotinetele și bicicletele electrice – o recunoaștere implicită că noile mijloace de mobilitate produc, la rândul lor, victime și costuri medicale.

Limitele mai mari sunt o veste bună pentru victime. Dar nu rezolvă, prin ele însele, problema de fond. Dacă recuperarea costului medical de la asigurători rămâne fragmentată și prost documentată, sume mai mari pe hârtie nu înseamnă automat mai mulți bani întorși la spitale.

Ce ar trebui făcut?

Prima problemă este de transparență. România știe, prin INSP, câți pacienți și câte zile de spital generează accidentele rutiere. Știe, prin ASF, cât decontează asigurătorii. Dar nu există o cifră publică, agregată, despre cât facturează efectiv spitalele pentru aceste cazuri și cât reușesc să recupereze. Fără acea cifră, nu putem spune cât din costul accidentelor a fost, de fapt, transferat tăcut pe umerii sistemului public.

A doua este de mecanism. Recuperarea ar trebui să funcționeze automat și trasabil – pe codurile de boală deja folosite (ICD-10 V01-V89), printr-un circuit standardizat spital-casă de sănătate-asigurător RCA – nu prin litigii individuale, lente și inegale.

Până atunci, factura accidentelor rutiere rămâne una tăcută: plătită de spitale și de bugetul sănătății, recuperată doar parțial de la cei care, prin lege, ar trebui să o suporte.

Documente oficiale consultate pentru redactarea  materialului

  • Adresa ASF nr. RG 30214 / P-SCRI 300 din 30.10.2024 – despăgubiri RCA pentru vătămări corporale și deces (cale judecătorească) și sume decontate pentru servicii medicale, 2021-2023.
  • Adresa INSP nr. 17995 (răspuns la solicitarea 17995/01.10.2025) – pacienți cu traumatisme din accidente rutiere, cod ICD-10 V01-V89, spitalizare 2022-2024.
  • Adresa Direcției Rutiere – IGPR nr. 297.668/10.10.2025 – conducători depistați sub influență și accidente grave, 2025.
  • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – art. 320 (recuperarea cheltuielilor medicale; excluderea de la FNUASS).
  • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea RCA – art. 22 (dreptul de acțiune directă); Legea nr. 181/2025 (noile limite de despăgubire).

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Viva.ro
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.RO
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Ronaldo i-a „tăiat-o” reporterului când a fost întrebat de Messi
GSP.RO
Ronaldo i-a „tăiat-o” reporterului când a fost întrebat de Messi
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
LiveText
Politică 13:45
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Politică 13:02
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Parteneri
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Adevarul.ro
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială. Ce frumuseți i-au așteptat în tribune
Fanatik.ro
Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială. Ce frumuseți i-au așteptat în tribune
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Cabral și Dragoș Bucur revin în serialul „Băieți buni”! Filmările au reînceput după 20 de ani
Stiri Mondene 14:38
Cabral și Dragoș Bucur revin în serialul „Băieți buni”! Filmările au reînceput după 20 de ani
Cum se simte mama lui Daniel Buzdugan, după ce a leșinat pe stradă. Femeia, în vârstă de 91 de ani, este la spital
Stiri Mondene 14:11
Cum se simte mama lui Daniel Buzdugan, după ce a leșinat pe stradă. Femeia, în vârstă de 91 de ani, este la spital
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Gest inconştient al unui şofer de TIR. Momentul de infarct în care forţează bariera la calea ferată
ObservatorNews.ro
Gest inconştient al unui şofer de TIR. Momentul de infarct în care forţează bariera la calea ferată
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Mediafax.ro
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente
KanalD.ro
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente

Politic

PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
LiveText
Politică 13:45
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
PSD a votat intrarea la guvernare cu Sorin Grindeanu premier: „Partidul va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare”
Politică 13:34
PSD a votat intrarea la guvernare cu Sorin Grindeanu premier: „Partidul va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Schimbare la TV! După Antena 1, încă un post din România va transmite meciurile de la Campionatul Mondial
Fanatik.ro
Schimbare la TV! După Antena 1, încă un post din România va transmite meciurile de la Campionatul Mondial
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație