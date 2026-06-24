Mașina, un Citroën C4 Picasso, a atras atenția polițiștilor pe o secțiune a centurii orașului Nantes, la Saint-Herblain din cauza fumului gros negru care ieșea din țeava de eșapament. Vehiculul, evident supraîncărcat, circula pe o șosea cu limita de viteză de 90 km/h.

Potrivit sursei citate, polițiștii au oprit autoturismul în dreptul porții Sautron și au constatat rapid că numărul de pasageri depășea cu mult capacitatea mașinii.

În interior au fost descoperiți 11 oameni înghesuiți: șapte erau copii, dintre care unii erau bebeluși de doar două săptămâni, ținuți pe genunchii adulților. Mai grav, niciunul dintre pasageri nu purta centură de siguranță, iar unul dintre copii a fost găsit stând singur în portbagaj.

Șoferul, care nu deținea permis de conducere, a fost reținut de poliție pentru „punerea în pericol a vieții altora” și „conducere fără permis”. Vehiculul a fost ridicat și dus la depozitul auto. Decizia finală în acest caz va fi luată de procurorul din Nantes, conform informațiilor oferite de Midi Libre.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Viva.ro
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
Avantaje.ro
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
LiveText
Politică 18:50
Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
Condiția pusă de un lider PNL pentru a susține un guvern minoritar PSD, condus de Sorin Grindeanu: „Vom fi în opoziție din prima zi”
Politică 18:30
Condiția pusă de un lider PNL pentru a susține un guvern minoritar PSD, condus de Sorin Grindeanu: „Vom fi în opoziție din prima zi”
Parteneri
Secretul bine păzit al regimului Ceaușescu: accidentul care a afectat-o grav pe Elena Ceaușescu în 1979. Securitatea a blocat orice informație
Adevarul.ro
Secretul bine păzit al regimului Ceaușescu: accidentul care a afectat-o grav pe Elena Ceaușescu în 1979. Securitatea a blocat orice informație
Vești excelente din cantonamentul lui Dinamo! Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucători noi
Fanatik.ro
Vești excelente din cantonamentul lui Dinamo! Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucători noi
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

5 Știri by Libertatea - Monden: Oana Roman a slăbit 10 kilograme în doar trei luni/ Alexandra Stan, cu bagajul pregătit pentru maternitate
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea – Monden: Oana Roman a slăbit 10 kilograme în doar trei luni/ Alexandra Stan, cu bagajul pregătit pentru maternitate
Gabriela Cristea, adevărul despre revenirea în televiziune: „Am primit oferte recent”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Gabriela Cristea, adevărul despre revenirea în televiziune: „Am primit oferte recent”
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
ObservatorNews.ro
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax.ro
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Vreme extremă în România! Tunete, fulgere, vijelii și grindină în mai multe județe
Redactia.ro
Vreme extremă în România! Tunete, fulgere, vijelii și grindină în mai multe județe
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente
KanalD.ro
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente

Politic

Epopeea spitalelor regionale. SRU Craiova a ajuns la al doilea etaj, Iașiul și Clujul așteaptă să pună primele cărămizi
Analiză
Politică 19:00
Epopeea spitalelor regionale. SRU Craiova a ajuns la al doilea etaj, Iașiul și Clujul așteaptă să pună primele cărămizi
Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
LiveText
Politică 18:50
Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela. Cu cât este mai mare fotbalistul
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela. Cu cât este mai mare fotbalistul
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație