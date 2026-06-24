Mașina, un Citroën C4 Picasso, a atras atenția polițiștilor pe o secțiune a centurii orașului Nantes, la Saint-Herblain din cauza fumului gros negru care ieșea din țeava de eșapament. Vehiculul, evident supraîncărcat, circula pe o șosea cu limita de viteză de 90 km/h.

Potrivit sursei citate, polițiștii au oprit autoturismul în dreptul porții Sautron și au constatat rapid că numărul de pasageri depășea cu mult capacitatea mașinii.

În interior au fost descoperiți 11 oameni înghesuiți: șapte erau copii, dintre care unii erau bebeluși de doar două săptămâni, ținuți pe genunchii adulților. Mai grav, niciunul dintre pasageri nu purta centură de siguranță, iar unul dintre copii a fost găsit stând singur în portbagaj.

Șoferul, care nu deținea permis de conducere, a fost reținut de poliție pentru „punerea în pericol a vieții altora” și „conducere fără permis”. Vehiculul a fost ridicat și dus la depozitul auto. Decizia finală în acest caz va fi luată de procurorul din Nantes, conform informațiilor oferite de Midi Libre.

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