Porto Vathy a fost deschisă din nou

Locația, faimoasă pentru contrastul unic dintre nisipul alb de marmură și apa de un turcoaz ireal, nu a mai fost amenajată în ultimul an din cauza efectelor devastatoare ale incendiilor de vegetație care au afectat zona de coastă.

După luni de incertitudine în care fanii insulei au asaltat comunitățile online cu întrebări, primele imagini și recenzii de la fața locului confirmă că paradisul din proximitatea „Plajei de Marmură” (Saliara) primește din nou oaspeți.

Statutul plajei Porto Vathy a fost unul dintre cele mai dezbătute subiecte pe grupurile de travel în această primăvară. Pe forumurile dedicate românilor care călătoresc în Grecia, utilizatorii își exprimau îngrijorarea cu privire la stadiul lucrărilor de refacere a zonei verzi. În luna mai, administratorii comunității Forum Thassos dădeau primele asigurări că operatorii locali fac eforturi mari pentru a prinde sezonul de vârf.

Zilele acestea, primele mărturii ale românilor ajunși pe plajă au adus confirmarea oficială, însoțită de detalii logistice prețioase pentru cei care urmează să își facă bagajele.

„Pentru cei interesați… s-a redeschis plaja Porto Vathy! Zile senine și concediu plăcut!”, a anunțat o turistă româncă pe rețelele de socializare, publicând primele imagini cu noul aspect al golfului.

Noile condiții din Porto Vathy în 2026

Redeschiderea plajei vine însă cu o configurație diferită față de anii precedenți, adaptată la perioada de tranziție și refacere a infrastructurii afectate de incendii. Pentru moment, regulile de acces sunt extrem de avantajoase din punct de vedere financiar, dar vin la pachet cu un meniu limitat la bar.

Taxa pentru șezlonguri: În prezent, nu se percepe o taxă fixă de închiriere pentru seturile de plajă. Șezlongurile sunt oferite gratuit, condiția obligatorie fiind realizarea unei consumații minime de la barul amenajat pe plajă.

În prezent, nu se percepe o taxă fixă de închiriere pentru seturile de plajă. Șezlongurile sunt oferite gratuit, condiția obligatorie fiind realizarea unei consumații minime de la barul amenajat pe plajă. Zona de umbră naturală: Spre deosebire de trecut, când plaja era ticsită de umbrele artificiale, în acest moment șezlongurile sunt amplasate exclusiv la umbra naturală a măslinilor care au scăpat de flăcări, oferind o atmosferă mult mai sălbatică și exotică.

Spre deosebire de trecut, când plaja era ticsită de umbrele artificiale, în acest moment șezlongurile sunt amplasate exclusiv la umbra naturală a măslinilor care au scăpat de flăcări, oferind o atmosferă mult mai sălbatică și exotică. Meniu de catering restrâns: Turiștii care plănuiesc să petreacă întreaga zi în golf trebuie să știe că bucătăria nu funcționează încă la capacitate maximă. Opțiunile de mâncare sunt destul de limitate, barul oferind momentan doar două variante rapide: club sandwich și salată grecească clasică.

Deși Porto Vathy nu oferă încă luxul și opțiunile complexe din anii de glorie, redeschiderea sa reprezintă o victorie majoră pentru turismul local din Thassos. Aspectul mai aerisit, umbra măslinilor și gratuitatea șezlongurilor sunt argumente puternice pentru românii care vor să revadă acest golf de poveste și să se bucure de una dintre cele mai spectaculoase ape din întreaga Grecie.

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