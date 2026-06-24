Porto Vathy a fost deschisă din nou

Locația, faimoasă pentru contrastul unic dintre nisipul alb de marmură și apa de un turcoaz ireal, nu a mai fost amenajată în ultimul an din cauza efectelor devastatoare ale incendiilor de vegetație care au afectat zona de coastă.

După luni de incertitudine în care fanii insulei au asaltat comunitățile online cu întrebări, primele imagini și recenzii de la fața locului confirmă că paradisul din proximitatea „Plajei de Marmură” (Saliara) primește din nou oaspeți.

Statutul plajei Porto Vathy a fost unul dintre cele mai dezbătute subiecte pe grupurile de travel în această primăvară. Pe forumurile dedicate românilor care călătoresc în Grecia, utilizatorii își exprimau îngrijorarea cu privire la stadiul lucrărilor de refacere a zonei verzi. În luna mai, administratorii comunității Forum Thassos dădeau primele asigurări că operatorii locali fac eforturi mari pentru a prinde sezonul de vârf.

Zilele acestea, primele mărturii ale românilor ajunși pe plajă au adus confirmarea oficială, însoțită de detalii logistice prețioase pentru cei care urmează să își facă bagajele.

„Pentru cei interesați… s-a redeschis plaja Porto Vathy! Zile senine și concediu plăcut!”, a anunțat o turistă româncă pe rețelele de socializare, publicând primele imagini cu noul aspect al golfului.

Noile condiții din Porto Vathy în 2026

Redeschiderea plajei vine însă cu o configurație diferită față de anii precedenți, adaptată la perioada de tranziție și refacere a infrastructurii afectate de incendii. Pentru moment, regulile de acces sunt extrem de avantajoase din punct de vedere financiar, dar vin la pachet cu un meniu limitat la bar.

  • Taxa pentru șezlonguri: În prezent, nu se percepe o taxă fixă de închiriere pentru seturile de plajă. Șezlongurile sunt oferite gratuit, condiția obligatorie fiind realizarea unei consumații minime de la barul amenajat pe plajă.
  • Zona de umbră naturală: Spre deosebire de trecut, când plaja era ticsită de umbrele artificiale, în acest moment șezlongurile sunt amplasate exclusiv la umbra naturală a măslinilor care au scăpat de flăcări, oferind o atmosferă mult mai sălbatică și exotică.
  • Meniu de catering restrâns: Turiștii care plănuiesc să petreacă întreaga zi în golf trebuie să știe că bucătăria nu funcționează încă la capacitate maximă. Opțiunile de mâncare sunt destul de limitate, barul oferind momentan doar două variante rapide: club sandwich și salată grecească clasică.

Deși Porto Vathy nu oferă încă luxul și opțiunile complexe din anii de glorie, redeschiderea sa reprezintă o victorie majoră pentru turismul local din Thassos. Aspectul mai aerisit, umbra măslinilor și gratuitatea șezlongurilor sunt argumente puternice pentru românii care vor să revadă acest golf de poveste și să se bucure de una dintre cele mai spectaculoase ape din întreaga Grecie.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Viva.ro
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
Avantaje.ro
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
LiveText
Politică 18:15
Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Politică 13:02
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Parteneri
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Adevarul.ro
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mutare-surpriză pe axa Genoa – Rapid! Întăriri pentru Daniel Pancu: „Bun venit!”
Fanatik.ro
Mutare-surpriză pe axa Genoa – Rapid! Întăriri pentru Daniel Pancu: „Bun venit!”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Gabriela Cristea, adevărul despre revenirea în televiziune: „Am primit oferte recent”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Gabriela Cristea, adevărul despre revenirea în televiziune: „Am primit oferte recent”
Răspunsul oferit de Cătălin Scărlătescu după ce a fost întrebat despre noua lui iubită: „Să iasă în față”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:21
Răspunsul oferit de Cătălin Scărlătescu după ce a fost întrebat despre noua lui iubită: „Să iasă în față”
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
ObservatorNews.ro
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax.ro
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente
KanalD.ro
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente

Politic

Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
LiveText
Politică 18:15
Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar în dosarul mitei electorale. Contestația depusă de primarul Bucureștiului a fost respinsă
BREAKING NEWS
Politică 17:48
Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar în dosarul mitei electorale. Contestația depusă de primarul Bucureștiului a fost respinsă
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Dinamo, transfer din Spania. Fundașul central de 26 de ani a ajuns în cantonamentul din Polonia! Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo, transfer din Spania. Fundașul central de 26 de ani a ajuns în cantonamentul din Polonia! Exclusiv
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație