Creșterea presiunii pneurilor pe timp de caniculă

Specialiștii atrag atenția că, la valori de peste 30 de grade Celsius, carosabilul se încălzește mult mai puternic, iar frecarea produsă în timpul deplasării poate duce la temperaturi extrem de ridicate în interiorul pneurilor. Pentru a preveni deformarea anvelopelor și eventualele accidente, experții recomandă aplicarea unei reguli simple, dar esențiale: creșterea presiunii în anvelope cu cel puțin 0,2 bari.

Contrar unui mit răspândit potrivit căruia vara ar trebui scos puțin aer din anvelope, specialiștii spun că situația este exact invers. O anvelopă insuficient umflată se deformează mai mult în timpul rulării și produce căldură suplimentară în interior. În combinație cu asfaltul încins, acest fenomen poate reduce stabilitatea pneului și crește riscul unor incidente în trafic, explică Danas.

Experții de la ADAC recomandă respectarea următoarelor reguli:

Presiunea din anvelope trebuie menținută la valoarea indicată de producător, însă pe timp de caniculă este recomandată o creștere cu minimum 0,2 bari. Valorile recomandate pot fi găsite pe capacul rezervorului, pe montantul central al mașinii, în dreptul șoferului, sau în manualul vehiculului.

Presiunea trebuie verificată înainte de plecare, când anvelopele sunt complet reci. După un drum mai lung, în special pe autostradă, aerul din pneuri se încălzește și se dilată, ceea ce poate conduce la valori eronate.

În cazul unui automobil încărcat complet, al transportului unor bagaje voluminoase sau al rulotelor și autorulotelor, presiunea poate fi mărită cu 0,3-0,4 bari peste valoarea standard, fără a depăși limitele maxime indicate de producător.

De ce anvelopele de iarnă sunt periculoase vara

Pe lângă verificarea presiunii, ADAC avertizează și asupra utilizării anvelopelor de iarnă în sezonul cald.

Mulți șoferi aleg să păstreze anvelopele de iarnă și pe timpul verii, fie din motive economice, fie din neglijență, însă această practică poate fi riscantă. nvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un compus mai moale, conceput pentru temperaturi scăzute. Pe asfaltul încins, acestea se încălzesc mai repede și mai intens decât anvelopele de vară. Consecințele pot fi uzura accelerată a profilului, distanțe de frânare mai mari și o stabilitate redusă a vehiculului, în special în curbe.

Specialiștii recomandă șoferilor să verifice periodic starea și presiunea anvelopelor pe parcursul verii, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme.

Regula 0,2 bari te poate scăpa de o cheltuială în plus

În cazul anvelopelor de vară, piața din România este dominată de două mari categorii: pneurile premium, pe care românii le consideră cele mai de încredere și anvelopele din segmentul buget, pe care șoferii le cumpără cel mai des din rațiuni financiare.

Cea mai comună și râvnită marcă din România este Michelin (cu gamele sale celebre de vară Primacy și Pilot Sport), urmată foarte aproape de Continental (cu gama EcoContact / PremiumContact).

Totuși, ca volum brut de vânzări pe șosele, mărcile de buget deținute de acești mari giganți sunt cele mai comune pe mașinile de zi cu zi: Tigar și Taurus (produse de Michelin) sau Debica (produsă de Goodyear).

În ultimii ani, marca sud-coreeană Hankook a devenit și ea extrem de comună. Iată care sunt prețurile actualizate pe piața din România pentru o singură anvelopă nouă, în funcție de clasă și dimensiune:

1. Clasa Buget / Economic (Mărci comune: Tigar, Taurus, Debica, Sailun, Laufenn)

Dimensiuni mici (R14 – R15): 150 – 230 RON / bucată

/ bucată Dimensiuni medii (R16 – R17): 220 – 350 RON / bucată

/ bucată Dimensiuni mari / SUV (R18 – R19): 340 – 500 RON / bucată

2. Clasa Medie / Mid-range (Mărci comune: Hankook, Kumho, Nexen, Kleber, Fulda)

Segmentul cu cea mai mare creștere în preferințe, deoarece oferă performanțe foarte apropiate de gama de lux, dar la prețuri accesibile.

Dimensiuni mici (R14 – R15): 200 – 300 RON / bucată

/ bucată Dimensiuni medii (R16 – R17): 300 – 480 RON / bucată

/ bucată Dimensiuni mari / SUV (R18 – R19): 420 – 700 RON / bucată

3. Clasa Premium (Mărci comune: Michelin, Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli)

Aici se află anvelopele de top, recunoscute pentru distanța scurtă de frânare pe asfalt ud, rezistența la uzură și zgomotul redus la rulare.

Dimensiuni mici (R14 – R15): 280 – 420 RON / bucată

/ bucată Dimensiuni medii (R16 – R17): 420 – 700 RON / bucată

/ bucată Dimensiuni mari / SUV (R18 – R20): 650 – 1.300+ RON / bucată

Potrivit informațiilor din sector, dimensiunea 205/55 R16 este, de departe, cea mai vândută mărime de anvelope din România (potrivită pentru VW Golf, Skoda Octavia, Ford Focus, Logan etc.). Datorită volumului uriaș de producție, prețurile pentru această dimensiune sunt adesea mult mai mici proporțional decât pentru alte mărimi.

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