Evaluarea Națională 2026 a început luni, 22 iunie. Primul examen a fost susținut de elevii din clasa a VIII-a la Limba și literatura română.

Structura subiectelor la examenul de la Matematică la Evaluarea Națională 2025

Pentru Evaluarea Națională, elevii susțin două probe: la Limba și literatura română și la Matematică. La fiecare examen elevii vor primi câte o broșură care va conține subiectele, iar în dreptul fiecăruia vor avea și loc pentru a scrie rezolvările.

La proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026, elevii vor primi un test structurat în trei secțiuni.

Primele două subiecte conțin câte șase exerciții cu variante de răspuns, iar candidații trebuie să marcheze pe broșura de examen răspunsul pe care îl consideră corect. Subiectul I este dedicat exercițiilor de algebră, în timp ce Subiectul II cuprinde probleme de geometrie în plan și în spațiu.

Subiectul III este cel mai complex și presupune rezolvarea detaliată a cerințelor, elevii fiind obligați să redacteze pe broșura de examen toate etapele de calcul și demonstrațiile necesare pentru obținerea punctajului.

Ce subiecte au avut elevii la matematică la simularea pentru Evaluarea Națională din 2026

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Primul subiect. Subiectele de la Simularea pentru Evaluarea Națională din 2026 au fost concepute după modelul cunoscut al examenului, cu o structură care pornește de la cerințe accesibile și avansează către exerciții mai complexe. Potrivit Edupedu, primul subiect a inclus cinci itemi de tip grilă și un exercițiu în care elevii au trebuit să stabilească dacă o afirmație este adevărată sau falsă.

Subiectul II. Subiectul al doilea la matematică a fost integral grilă, majoritatea exercițiilor fiind din sfera geometriei, în timp ce subiectul al treilea a presupus redactarea completă a rezolvărilor. 

Subiectul III. La ultima problemă, elevii au avut de lucrat cu un tetraedru regulat, ceea ce a ridicat gradul de dificultate și a testat capacitatea de aplicare a cunoștințelor în spațiu.

Ce subiecte au picat la Matematică în 2025 la Evaluarea Națională

În 2025, la Evaluarea Națională la Matematică a picat Varianta 7, iar pentru rezolvarea subiectelor elevii au au avut la dispoziție tot 120 de minute.

Candidații au avut de rezolvat trei subiecte principale, fiecare alcătuit din mai multe cerințe.  Subiectul I a cuprins 6 cerințe de tip grilă, fiecare valorând câte 5 puncte.

În mod similar, subiectul al II-lea a inclus tot 6 cerințe, tot în format grilă și notate cu câte 5 puncte fiecare. În schimb, la subiectul al III-lea, problemele nu au mai fost cu răspunsuri de tip grilă.

Calendar Evaluare Națională 2026

  • 22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026 Matematica – probă scrisă
  • 26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 2 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00)
  • 3–4 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 5 iulie–8 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 9 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2025 – 2026 a fost aprobată prin Ordinul de ministru nr. 6.058/29.08.2025.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a 8-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale.

Ministerul Educaţiei a pus la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în zilele în care au loc probele scrise, între orele 8:00 – 16:30 (luni şi miercuri). Subiectele şi baremul de corectare vor fi publicate în fiecare zi cu probă scrisă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat.

Calendar Admitere Liceu 2026

Între 12 mai și 12 iunie 2026 au loc ședinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de școlarizare. Acestea pot fi organizate atât la școală, cât și prin mijloace electronice – telefon, e-mail sau videoconferință.

  • Pe 9 iulie 2026 va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.
  • Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.
  • Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților.
  • Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

Vezi și: Modele subiecte pentru proba scrisă la Matematică Evaluare Națională 2026

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