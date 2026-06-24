Fraudele sunt concepute să creeze panică și includ formulări precum: Livrarea coletului a fost suspendată, Confirmați adresa pentru a evita returnarea sau Răspundeți până la ora 18.00. Linkurile incluse conduc către site-uri false, care nu aparțin Cargus și nu utilizează domeniul oficial cargus.ro.

Potrivit reprezentanților companiei, Cargus nu solicită niciodată prin SMS:

1.Date bancare sau informații despre carduri;
2.Parole sau coduri de autentificare;
3.Confirmarea datelor personale prin site-uri neoficiale;
4.Plăți suplimentare prin linkuri necunoscute.

În cazul primirii unui astfel de mesaj, utilizatorii sunt sfătuiți să nu acceseze linkurile și să nu furnizeze informații personale.

Tentativele de phishing pot fi recunoscute prin:

  • Linkuri care nu conțin domeniul oficial cargus.ro;
  • Mesaje ce induc panică sau presiune de timp;
  • Solicitări de date financiare sau personale;
  • Greșeli gramaticale și exprimări neobișnuite;
  • Expeditori cu numere internaționale necunoscute.

Pentru a evita fraudele, Cargus recomandă:

  • Să nu accesezi linkurile din SMS-uri suspecte;
  • Să nu introduci date personale sau bancare pe site-uri necunoscute;
  • Să ștergi imediat mesajele suspecte;
  • Să raportezi incidentul operatorului de telefonie sau autorităților competente;
  • Să verifici informațiile despre livrare exclusiv prin canalele oficiale Cargus.
Val de SMS-uri false în numele Cargus. Ce trebuie să faci dacă primești mesajul
Foto: Cargus

Dacă ai un colet cu ramburs, plata este posibilă în siguranță doar prin:

  • Aplicația oficială Cargus Mobile, utilizând cardul;
  • Plata contactless la curier (card, telefon, smartwatch);
  • Rdicarea din locațiile Cargus SHIP & GO, unde este posibil.

Orice SMS care îndeamnă la efectuarea plății prin linkuri necunoscute trebuie tratat ca o tentativă de fraudă. Pentru siguranța ta, verifică întotdeauna informațiile pe cargus.ro sau în aplicația oficială Cargus Mobile.

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