Bagajele care vor fi incluse obligatoriu în prețul biletului

Europarlamentarii au reușit să își impună cele două cerințe cheie, în ciuda rezistenței venite din partea mai multor state membre și a marilor operatori aerieni: păstrarea dreptului la bagaj de mână gratuit și menținerea compensațiilor financiare automate pentru zborurile care întârzie mai mult de trei ore.

Noua legislație dă o lovitură frontală modelului de business practicat de companiile low-cost precum Ryanair, Wizz Air sau EasyJet, care în ultimii ani au transformat taxarea bagajelor de mână de dimensiuni medii într-o sursă uriașă de venituri secundare.

Când legea va intra oficial în vigoare, companiile aeriene vor fi obligate prin lege să includă în tariful de bază al biletului două piese de bagaj pentru fiecare pasager, fără costuri suplimentare.

Dimensiunile și greutatea standard stabilite de UE:

Un obiect personal (rucsac, geantă de umăr, poșetă): Cu dimensiuni maxime de până la 40 × 30 × 15 cm, care trebuie să încapă sub scaunul din față. Un troller de cabină mic (pe roți): Care să nu depășească dimensiunile totale cumulate de 100 cm (lungime + lățime + înălțime) și o greutate maximă de 7 kilograme. Acesta va fi depozitat în compartimentul de deasupra scaunelor.

Organizațiile pentru protecția consumatorilor au argumentat de ani de zile că taxarea separată a bagajelor de cabină este o practică abuzivă și ilegală, mascată sub forma unor servicii „opționale”. Totuși, experții din aviație avertizează că această uniformizare ar putea duce la o ușoară creștere a prețurilor inițiale ale biletelor.

Pentru a compensa, noua lege prevede că pasagerii care aleg să călătorească extrem de light, doar cu obiectul personal (fără troller), vor putea bifa o opțiune de bilet mai ieftină, beneficiind de un discount direct.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Noi reguli pentru despăgubiri

O altă victorie majoră pentru cetățeni a fost păstrarea pragului de 3 ore de întârziere de la care pasagerii au dreptul la compensații cash. În timpul negocierilor, companiile aeriene au exercitat presiuni uriașe pentru ca acest prag să fie ridicat la minimum 5 ore, susținând că regulile stricte le vor forța să anuleze zborurile în loc să le întârzie, pentru a evita falimentul în lanț în perioadele cu probleme tehnice pe aeroporturi.

Mai mult, unele state membre au propus un compromis de 4 ore, însă Parlamentul European a rămas ferm pe poziții. Sumele pe care companiile trebuie să le plătească rămân aliniate la standardele folosite în ultimele două decenii, oferind predictibilitate juridică.

De ce a fost nevoie de o reformă: „Regulile vechi nu mai corespundeau realității”

Legislația anterioară privind drepturile pasagerilor data din anul 2004, o epocă în care peisajul aviației europene arăta complet diferit, iar procesul de revizuire a fost deschis încă din 2013, fiind blocat ani la rând de neînțelegeri politice.

„În 2004, când s-au scris vechile reguli, Ryanair transporta aproximativ 23 de milioane de pasageri pe an. În 2024, a depășit pragul de 183 de milioane, adică de aproape opt ori mai mult. Compania Wizz Air nici măcar nu exista pe atunci, iar EasyJet era un jucător minor pe piață. Astăzi, companiile low-cost domină cerul Europei și își bazează întregul model de afaceri pe separarea unor servicii care înainte erau incluse natural în prețul biletului, taxându-le agresiv”, a explicat Eurodeputatul lituanian Virginijus Sinkevičius (grupul Verzilor).

Companiile aeriene au încercat să justifice introducerea sau majorarea recentă a taxelor pe bagaje invocând explozia costurilor operaționale și scumpirea carburanților pe fondul crizelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Totuși, Parlamentul European a considerat că transparența tarifară și dreptul pasagerului de a nu călători doar cu hainele de pe el sunt prioritare.

Când intră în vigoare noile reguli

Acordul politic a fost semnat oficial de către ambasadorii statelor membre sub președinția cipriotă a Consiliului UE. Parlamentul European urmează să trimită confirmarea finală și formală în cursul zilei de luni, încheind astfel circuitul legislativ.

Statele membre și companiile aeriene vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție, astfel încât noile reguli simplificate vor deveni obligatorii în toate aeroporturile din UE începând cu sezonul din 2027.

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