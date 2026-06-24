Țara noastră nu este singura în această situație. În aceeași poziție se află alte patru state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda unică: Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia.

„Niciunul dintre aceste state membre nu îndeplineşte în prezent toate criteriile pentru aderarea la zona euro”, se arată explicit în documentul oficial al Comisiei Europene.

La mai bine de 27 de ani de la introducerea sa, moneda unică a devenit un pilon central al identității europene, fiind utilizată zilnic de peste 350 de milioane de persoane din 21 de state membre. Cu toate acestea, procesul de extindere rămâne guvernat de reguli stricte și transparente, menite să asigure un tratament egal și o integrare economică sustenabilă.

Unde se blochează drumul spre euro

Evaluarea realizată de Executivul comunitar, completată în paralel de Raportul de convergență al Băncii Centrale Europene (BCE), se bazează pe criteriile stabilite prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Acestea analizează patru indicatori nominali stabili:

  1. Stabilitatea prețurilor (rata inflației);
  2. Finanțe publice solide (deficitul bugetar și datoria publică);
  3. Stabilitatea cursului de schimb;
  4. Stabilitatea ratei dobânzii pe termen lung.

Pe lângă acești piloni, raportul verifică dacă legislația națională din domeniul monetar este compatibilă cu tratatele UE și cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale. La acest capitol, toate cele cinci țări analizate prezintă neconcordanțe legislative care trebuie corectate.

Problema comună: absența din Mecanismul Cursului de Schimb (MCS II)

Cel mai mare obstacol tehnic actual pentru toate cele cinci state este că niciuna nu participă la Mecanismul Cursului de Schimb (MCS II).

Normele europene prevăd că o țară trebuie să facă parte din acest mecanism timp de cel puțin doi ani, fără a înregistra tensiuni grave pe piața valutară, înainte de a putea introduce efectiv moneda euro.

Grade diferite de pregătire: Cehia și Suedia conduc clasamentul

Deși nicio țară nu a primit undă verde, nivelul de convergență nominală diferă semnificativ în interiorul grupului.

Cehia și Suedia îndeplinesc deja criteriul stabilității prețurilor, cel al finanțelor publice și cel al ratelor dobânzii pe termen lung.

Raportul notează că, deși statele din afara zonei euro sunt bine integrate economic și financiar în UE, unele dintre ele (inclusiv România) continuă să prezinte vulnerabilități macroeconomice sau se confruntă cu provocări legate de mediul de afaceri și cadrul instituțional.

Românii și ungurii își doresc cel mai mult moneda euro

În ciuda barierelor tehnice și economice reflectate de rapoartele de la Bruxelles, dorința populației de a trece la moneda unică rămâne ridicată. Un sondaj Eurobarometru Flash (realizat între 17 aprilie și 4 mai 2026) arată o susținere majoritară în regiune.

La nivel general, 52% dintre respondenții din cele cinci țări sunt în favoarea introducerii monedei euro în propriul stat. Însă distribuția acestui sprijin este extrem de polarizată.

Sprijinul este deosebit de pronunţat în Ungaria (80 %) şi România (65 %), urmate de Suedia (51 %), Polonia (43 %) şi Cehia (42 %). Favorabilitatea creşte deosebit de puternic în Ungaria, cu 5 puncte în plus faţă de anul trecut.

De asemenea, 57% dintre cetățenii din țările non-euro consideră că moneda comună a avut un impact direct pozitiv asupra statelor care o folosesc deja, în timp ce 51% sunt convinși că introducerea euro ar aduce consecințe favorabile pentru propria țară.

Rapoartele de convergență sunt emise o dată la doi ani sau la cererea expresă a unui stat membru.

Cu excepția Danemarcei, care beneficiază de o clauză de exonerare, toate statele Uniunii Europene au obligația juridică de a adera la zona euro în momentul în care vor îndeplini toate criteriile de la Maastricht.

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