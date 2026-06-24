Decizia CCR: Legea este constituțională

„Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele României și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative este constituțională în raport de criticile formulate”, se arată în comunicatul CCR.

Legea prevede recoltarea a 859 de urși bruni anual, în scop preventiv, și a 110 exemplare suplimentare pentru intervenție, în contextul în care atacurile urșilor asupra oamenilor și bunurilor au devenit o problemă majoră în mai multe zone ale țării. Decizia instanței a fost luată în conformitate cu legislația națională și europeană, inclusiv cu Directiva Habitate, care permite derogări pentru speciile protejate în anumite condiții.

De ce consideră CCR că legea respectă normele europene

CCR a subliniat că Directiva Habitate permite statelor membre să deroge de la interdicția de capturare sau eliminare a exemplarelor din speciile strict protejate, precum ursul brun, dacă populația speciilor respective este menținută într-o stare favorabilă de conservare. Potrivit datelor științifice, populația de urși bruni din România este considerată excesiv de numeroasă, iar măsurile alternative pentru protecția oamenilor și a bunurilor sunt insuficiente.

„Legea criticată a fost elaborată în concordanță cu exigențele directivei, pe baza unor date științifice detaliate din care a rezultat că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că soluțiile alternative destinate protejării siguranței populației nu sunt suficiente”, a explicat CCR.

Acuzațiile făcute de Nicușor Dan, respinse

Judecătorii constituționali au concluzionat că legea nu încalcă articolele din Constituție care reglementează principiul statului de drept, separația puterilor în stat, dreptul la un mediu sănătos sau obligația statului de a proteja mediul și echilibrul ecologic. În plus, Curtea a stabilit că legea respectă și tratatele Uniunii Europene, inclusiv prioritățile stabilite de acestea.

De asemenea, CCR a respins acuzațiile privind lipsa de calitate a legii, inclusiv în ceea ce privește recoltarea femelelor însoțite de pui sub doi ani.

„Pretinsa lipsă de calitate a legii ca urmare a lipsei sancțiunii pentru interzicerea recoltării femelelor însoțite de pui cu vârsta sub 2 ani nu a putut fi reținută, textul criticat coroborându-se cu prevederile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006”, a precizat Curtea.

Hotărârea CCR este definitivă și are caracter general obligatoriu, ceea ce înseamnă că legea privind recoltarea urșilor bruni în 2026 și 2027 rămâne în vigoare. Decizia vine într-un context în care problema gestionării populației de urși bruni a generat numeroase dezbateri în România, dar și la nivel european.

Ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanczos Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate și introducerea unor reguli mai flexibile pentru gestionarea populației de urși în statele membre unde specia se află într-o stare favorabilă de conservare.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.