Dacă ești un mare fan al celebrului aperitivo italian, dar nu adori deloc prețurile piperate pe care multe baruri europene le afișează pe meniuri, analiza anuală „Aperol Spritz Index” realizată de Eurochange este exact ghidul de care ai nevoie pentru a-ți planifica bugetul de vacanță.

Italia, paradisul prețurilor mici la băuturi

Lansat anual de către compania financiară Eurochange, indexul analizează și clasifică orașele din întreaga Europă în funcție de costul mediu al acestei băuturi alcoolice de culoare portocalie.

Așa cum era de așteptat, țara de origine a iubitului cocktail ocupă primul loc în clasament. În mod surprinzător pentru o destinație turistică majoră, poți savura un pahar de Aperol Spritz în Napoli cu doar doi euro.

Locul al doilea revine tot Italiei, însă în orașul sicilian Palermo, prețurile nu mai sunt la fel de prietenoase, media fiind exact dublă, adică patru euro.

Marea surpriză pentru turiști vine din regiunea balcanică. Două orașe de coastă din Bulgaria, extrem de frecventate de turiștii români, au reușit să cucerească pozițiile trei și patru în topul accesibilității.

În Varna, un pahar costă în medie 4,75 de euro, în timp ce în Burgas, prețul este de 4,92 de euro. Topul primelor cinci destinații economice este completat de stațiunea Marmaris din Turcia, unde un pahar te va costa 333 de lire turcești, echivalentul a 6,32 de euro.

Tabelul oficial „Aperol Spritz Index”: Top 10 cele mai ieftine orașe

Pentru a-ți organiza mai ușor bugetul pentru ieșirile de seară din concediu, iată cum arată clasamentul oficial al celor mai accesibile orașe europene unde poți comanda acest cocktail:

Napoli, Italia – 2.00 euro Palermo, Italia – 4.00 euro Varna, Bulgaria – 4.75 euro Burgas, Bulgaria – 4.92 euro Marmaris, Turcia – 6.32 euro Saranda, Albania – 6.71 euro Dhermi, Albania – 7.46 euro Gran Canaria, Spania – 7.27 euro Zadar, Croația – 7.27 euro Florența, Italia – 7.33 euro

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Capcana de 16 euro din nordul Italiei

La polul opus, dacă destinația ta de vacanță include marile metropole culturale sau capitalele europene, trebuie să fii pregătit pentru un adevărat șoc financiar la finalul serii. Lista orașelor scumpe este marcată tot de Italia, însă contrastul dintre nord și sud este uriaș.

În timp ce la Napoli plătești un preț simbolic, în capitala modei, Milano, același cocktail te va costa o sumă uriașă: în medie 16,66 de euro pentru un singur pahar. Nici turiștii care aleg să viziteze Roma nu o duc mult mai bine, prețurile în capitala Italiei orbitând în jurul valorii de 14 euro.

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