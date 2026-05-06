Tóth Vera, una dintre cele mai cunoscute voci din Ungaria, a dezvăluit că regretă decizia de a se supune unei intervenții chirurgicale de micșorare a stomacului, în ciuda faptului că aceasta a ajutat-o să piardă peste 70 de kilograme.

„Acum consider această operație o formă de autovătămare. Dacă aș putea da timpul înapoi, nu aș mai face-o”, a mărturisit artista.

Operația, care a implicat modificări anatomice semnificative, a fost extrem de dificilă pentru Vera. „A fost o perioadă în care mă săturam cu o lingură de iaurt, dar aceasta nu era o soluție reală. Practic, îți maltratezi propriul corp pentru a atinge un obiectiv”, a explicat ea.

Deși rezultatul final a fost o îmbunătățire a sănătății, procesul a fost marcat de suferință fizică și psihică. Artista a subliniat că o astfel de transformare nu este doar fizică, ci necesită și o pregătire psihologică intensă.

Când cineva trece printr-o schimbare majoră, cum ar fi pierderea în greutate, succesul exterior poate să-l facă să uite să acorde atenție psihicului. Este esențial să mergi la un psiholog în astfel de situații.

Această opinie este susținută și de specialiști. Sarkadi Bálint, psiholog clinician, a explicat că adaptarea la o schimbare majoră necesită timp și sprijin.

„Transformarea fizică aduce cu sine o schimbare a imaginii de sine, iar acest proces de adaptare poate fi dificil. Este important ca transformarea fizică și cea psihologică să meargă mână în mână”, a spus Bálint, care a evidențiat și riscurile emoționale ale unei transformări incomplete; „Un corp nou nu rezolvă automat problemele emoționale. Acestea au adesea rădăcini adânci în trecut, care trebuie abordate”.

Tóth Vera a încheiat prin a oferi un sfat celor care iau în considerare astfel de intervenții: „Nu este suficient să pierzi kilograme. Este important să descoperi cauzele care te-au adus în acest punct, fie că sunt traume din copilărie sau alte probleme emoționale. Doar astfel se poate obține o schimbare completă”.