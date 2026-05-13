Motivul oficial invocat în document este apărarea cetățenilor ruși care se confruntă cu acțiuni legale în afara granițelor.

Ce prevede noua lege

Conform noii legi, armata rusă va putea interveni, la decizia lui Vladimir Putin, pentru „a elibera sau proteja” cetățenii ruși arestați, deținuți ori urmăriți penal de către instanțe străine care acționează fără implicarea sau acordul Rusiei sau de organisme judiciare internaționale a căror autoritate nu este recunoscută printr-un tratat semnat de Federația Rusă sau printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU.

Proiectul a fost adoptat la unison: 381 de deputați (84,7%) au votat „pentru”, neînregistrându-se niciun vot împotrivă și nicio abținere.

Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a justificat măsura acuzând Occidentul că folosește justiția ca pe un „instrument de represiune împotriva celor considerați indezirabili”.

Într-un comunicat oficial, el a susținut că statele vestice ignoră regulile internaționale și se amestecă flagrant în afacerile țărilor suverane, făcând astfel necesară intervenția Rusiei pentru a-și apăra cetățenii persecutați „ilegal”.

Avertismente NATO privind un potențial conflict

Inițiativa legislativă a fost introdusă pe fondul unor alerte repetate emise de serviciile de informații europene și nord-atlantice, care suspectează Moscova că se pregătește pentru o confruntare cu țări membre NATO:

În vara anului 2025, șeful serviciului secret german (BND) a avertizat asupra riscului unor provocări rusești în statele baltice, executate după modelul anexării peninsulei ucrainene Crimeea.

Generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major General al Franței, a cerut la rândul său ca Europa să se pregătească pentru o confruntare directă cu Rusia în următorii 3-4 ani.

Experții de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) subliniază că Rusia a declanșat deja etapa preliminară a acestor pregătiri. Conform analizei ISW, această „fază zero” se manifestă prin restructurarea districtelor militare rusești, construirea de noi baze la granița cu Finlanda și multiplicarea acțiunilor hibride în Europa, precum operațiuni de sabotaj și bruiaje ale semnalelor GPS.

