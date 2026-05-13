Nicușor Dan a tras primele concluzii după Summitul B9 de la București

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat miercuri, la finalul Summitului B9 desfășurat la București, că statele participante împărtășesc preocupări comune legate de securitate și se confruntă cu o amenințare comună: Rusia.

Liderii au discutat despre consolidarea apărării și întărirea relațiilor transatlantice. Summitul B9 de la București s-a încheiat cu concluziile trase de cei trei lideri și prezentate în fața presei.



Una dintre principalele concluzii ale întâlnirii a fost reafirmarea angajamentului de majorare a cheltuielilor de apărare.



„Deciziile pe care le-am asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare și transformarea acestor bani în capabilități care să facă alianța mai bine pregătită pentru amenințări”, a declarat Nicușor Dan.



România, de exemplu, alocă în 2026 2,5% din PIB pentru apărare, dintre care 40% sunt direcționați către achiziționarea de echipamente noi.

Liderii prezenți la summitul B9 au adoptat o declarație comună în care își asumă creșterea investițiilor în apărare și condamnă războiul din Ucraina pornit de Rusia.

Ce spune Mark Rutte despre proiectul „Santinela Estului”

Referindu-se la preocupările cetățenilor români față de incidentele recente cu drone care au traversat granița, președintele a menționat că a discutat problema cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.



„Proiectul Santinela Estului, care progresează, este exact pentru protecția cetățenilor români care sunt afectați sau potențial afectați”, a explicat acesta.

NATO va fi „o alianță defensivă și echitabilă”

Un alt subiect abordat a fost conceptul „NATO 3.0”, care marchează o revenire la rolul defensiv al alianței, adaptat noilor provocări.



„Acum, pe de o parte, ne-am întors la această amenințare (n.r. – Rusia) și NATO revine la o alianță defensivă cu privire la teritoriul său.

Pe de altă parte, în NATO se pune foarte direct, în mod partenerial, problema unei echități a contribuției”, a explicat Nicușor Dan. El a adăugat că „pe aceleași protocoale, contribuția aliaților trebuie să fie proporțională”.

Ce au decis cei trei lideri în privința Ucrainei

Liderii prezenți la summit au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, subliniind că agresiunea Rusiei reprezintă o amenințare la adresa întregii arhitecturi de securitate euroatlantice.



Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a evidențiat importanța extinderii formatului B9 pentru a include țările nordice, precum Suedia, Norvegia, Finlanda, Islanda și Danemarca:



„În acest fel, să ne lărgim perspectiva de securitate pe întreaga verticală a Flancului Estic, de la nord la sud, de la Arctic până la Marea Neagră”, a spus el.

Preşedintele Poloniei a susţinut extinderea formatului B9 pentru a include ţările nordice. La summitul NATO din Ankara se va demonstra unitatea politică şi forţa militară a Alianţei.

Președintele Poloniei a subliniat importanța relațiilor dintre SUA și Europa

Karol Nawrocki a subliniat importanța relației dintre Europa și Statele Unite, afirmând că „nu există NATO fără SUA”.



Acesta a evidențiat contribuția semnificativă a Statelor Unite în ceea ce privește resursele militare, financiare și informaționale, o opinie susținută și de ceilalți lideri prezenți la summit.

Summitul NATO de la Ankara, programat pentru 2026, va fi crucial pentru demonstrarea unității și forței militare a Alianței în fața amenințărilor din partea Rusiei, a declarat președintele polonez.

La rândul său, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj dur în timpul Summitului B9 de la București, trăgând un semnal de alarmă cu privire la faptul că Rusia nu ar trebui să mai poată să „pornească războaie fără să existe consecințe”.

