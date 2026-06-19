Noul primar ales al orașului, Simone Venturini, a anunțat o propunere oficială prin care taxa să ajungă la 50 de euro în anumite zile de vârf extrem de aglomerate.

De ce a eșuat actuala taxă de 5 și 10 euro

Măsura radicală vine în contextul în care datele statistice din acest an arată că actualele tarife au un impact aproape nul în descurajarea valurilor de turiști. În prezent, Veneția percepe o taxă de 5 euro pentru cei care rezervă biletul în avans și 10 euro pentru rezervările de ultim moment, însă aceste praguri financiare nu îi opresc pe călători.

Potrivit datelor oficiale publicate de ziarul italian Il Gazzettino, mai puțin de jumătate dintre turiștii care au plătit taxa de acces au ales să rezerve biletul în avans pentru a beneficia de reducerea de 5 euro.

„Problema o reprezintă numerele. Nu există o diferență semnificativă între 5 euro și 10 euro. Dacă pragul ar fi mult mai mare, efectul ar fi complet diferit”, a explicat Michele Zuin, consilierul pentru buget al Veneției, în presa italiană.

Din totalul de 514.710 de contribuții plătite în primele 42 de zile de la aplicarea măsurii, situația încasărilor arată o lipsă clară de descurajare:

  • 245.503 de turiști au preferat să plătească taxa redusă de 5 euro prin rezervare timpurie;
  • 268.207 de turiști au achitat direct tariful de ultim moment de 10 euro.
Veneția pregătește o măsură radicală împotriva turismului de masă. Noul primar vrea să crească prețul taxei de intrare de zece ori
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Hotelierii susțin creșterea taxei pentru vizitarea Veneției

Planul primarului Venturini de a solicita aprobarea guvernului italian pentru pragul de 50 de euro este susținut puternic și de asociațiile din industria ospitalității. Reprezentanții hotelurilor consideră că o taxă progresivă, cu un plafon maxim mult mai ridicat, aplicată în fiecare zi, ar putea reduce în sfârșit traficul sufocant din momentele critice.

Daniele Minotto, directorul Asociației Hotelierilor din Veneția (AVA), a salutat propunerea și a subliniat că o taxă de 50 de euro nu este deloc excesivă dacă este comparată cu biletele de acces percepute în diverse situri arheologice celebre din întreaga lume.

În plus, autoritățile dau asigurări că banii colectați se vor întoarce în comunitate. Consilierul Michele Zuin a evidențiat că veniturile suplimentare obținute din taxa aplicată vizitatorilor de o zi vor fi reinvestite integral pentru a compensa costurile masive pe care cetățenii și afacerile locale le suportă direct din cauza turismului de masă.

Reguli actuale, scutiri și amenzi în Veneția

Anul 2026 reprezintă cel de-al treilea și ultimul an în care acest sistem pilot este testat. După finalul verii, consiliul local va trebui să ia decizii definitive, fiind evaluată extinderea taxei pentru întregul an sau includerea unor perioade extrem de aglomerate, cum este cazul celebrului Carnaval de la Veneția.

În prezent, taxa se aplică pe parcursul a 60 de zile repartizate în lunile aprilie, mai, iunie și iulie, fiind monitorizată strict în intervalul orar de vârf 08:30 – 16:00.

Controlul respectării legii se face prin intermediul unui personal oficial mobil care verifică codurile QR în punctele cheie de acces în oraș, un exemplu fiind zona de ieșire a gării feroviare Santa Lucia. Turiștii care sunt prinși că au ignorat taxa sau că nu s-au înregistrat pe platforma dedicată pentru a obține o scutire legală riscă amenzi aspre, cuprinse între 50 și 300 de euro.

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