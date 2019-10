Plătești o zi și stai tot sejurul!

Dacă nu ai reușit încă să explorezi singura deltă din lume declarată Rezervație a Biosferei UNESCO, îți poți face acum planuri pentru vacanța de anul viitor! Gulliver Delta Resort 4✿ Murighiol a pregătit reduceri de până la 65% la sejururile de 4 și 5 zile în Delta Dunării și lansează un nou produs pentru 2020: cazare în bungalowri de lux! Camerele noi, spațioase, dotate cu baie proprie, sunt amplasate de jur-împrejurul piscinei și sunt situate la doar câțiva pași de lac.

Cu ocazia inaugurării, turiștii au posibilitatea să achiziționeze, în semn de bun venit, pachete de tip Welcome Early Booking 2020 la un preț cu totul special: Plătești o noapte de cazare cu all inclusive și beneficiezi de tot sejurul! Vacanțele Delta pentru Seniori și Delta pentru toți includ cazare cu all inclusive tip bufet, două gustări între mese și transport autocar București-Murighiol-București, la tarife imbatabile începând de la 399 lei/persoană, conform programului ales.

Gulliver Delta Resort 4✿ este o locație tipic lipovenească, aflată pe malul lacului violet la marginea localității Murighiol, unde îți poți petrece vacanța în sânul tradițiilor, dar în confortul facilităților moderne.

Delta Dunării, paradisul României

Plimbările cu barca pe lacuri și canale printre stufăriș, rogoz, salcii pletoase, ferigi de apă, nuferi și lotuși, sunt cu adevărat relaxante mai ales primăvara, când natura renaște.Cele mai spectaculoase apusuri de soare le vei putea admira în Delta Dunării. Poți surprinde atmosfera romantică ce îmbracă întregul ținut pitoresc în culori diafane de portocaliu intens, traversând canalul și lacul Uzlina spre lacurile Pojarnia și Chiril.

Delta Dunării este locul cu cea mai bogată faună ornitologică din Europa, iar dacă ești pasionat de birdwatching vei putea observa stoluri de lebede, pescăruși, stârci sau egrete, dar și pelicani, cormorani sau rațe. Cea mai mare colonie de păsări mixte a bătrânului continent poate fi întâlnită în zona strict protejată: Roșca-Buhaiova.

Dacă ești pasionat de drumeții în natură, poți explora cea mai nordică pădure subtropicală din Europa, Letea – loc adesea descris ca fiind „Jungla României”. De stejarii seculari se agață numeroase plante precum liana grecească, vița de vie, hameiul sau cupernul. Printre curiozitățile Letei se numără dunele de nisip înalte chiar și de 15 metri, dar și sute de cai sălbatici ce zburdă în zona hasmacurilor.

Primăvara este perioada ideală pentru a face cură cu aerosoli marini, iar delta se laudă cu cele mai frumoase plaje sălbatice de la Marea Neagră. Descoperă Sfântu Gheorghe, micul sat pierdut între Dunăre și mare, dar și Sulina, vechea capitală a piraților care se laudă cu cele mai fine nisipuri din România.

de Mădălina Isar

Sursa foto: flickr.com/gulliverresort.ro

Early Booking Delta 2020 – Gulliver Delta Resort 4✿ Murighiol

Servicii incluse: 3 sau 4 nopti de cazare cu all inclusive tip bufet, doua gustari intre mese, transport autocar Bucuresti-Murighiol-Bucuresti. Detalii pe www.gulliverresort.ro. Cerere ofertă: [email protected], call center 021.794.75.07; 0784.215.624.

