Creșterea cheltuielilor în următorii ani

La nivel mondial, Generația X reprezintă o piață de 15,2 trilioane de dolari. Aceasta este de aproximativ două ori mai mare decât cheltuielile totale ale Chinei. Se estimează că până în 2035, cheltuielile anuale ale acestui segment de populație vor atinge un vârf de 23 trilioane de dolari.

În România, dar și la nivel global, se preconizează o creștere semnificativă a cheltuielilor Generației X în următorii cinci ani. Această creștere va fi vizibilă în special în trei categorii principale: Alimente, Băuturi alcoolice și non-alcoolice, și Produse de înfrumuseţare.

Preferințe de cumpărare ale Generației X din România

Studiul NielsenIQ oferă informații interesante despre comportamentul de cumpărare al acestei generații:

28% aleg întotdeauna branduri mari și cunoscute

40% cumpără doar ce au nevoie, fără a acorda o atenție deosebită brandului

23% nu fac eforturi speciale pentru a cumpăra branduri specifice

9% susțin în mod conștient brandurile mici și micii producători



Generația X din România are o atitudine precaută în ceea ce privește finanțele și capacitatea de a cheltui. Mulți dintre ei se află între nevoile copiilor și cele ale părinților.

Doar 4% declară că pot cheltui fără nicio restricție, față de 11% la nivel global, însă 44% dintre ei afirmă că își permit să își cumpere anumite lucruri pur și simplu din dorință.

Aproximativ 59% dintre români din Generația X aleg să se răsfețe pe ei sau familia lor cumpărând produse premium în locul alternativelor mai ieftine. Acest procent este mai mare decât media globală a Generației X (54%), dar mai mic decât cel al milenialilor români (62%).

Tehnologia și inteligența artificială în procesul de cumpărare

Generația X din România adoptă tehnologia în deciziile de cumpărare:

32% permit dispozitivelor inteligente să comande automat produse noi

36% acceptă recomandări de produse de la asistenți AI

39% folosesc AI pentru a automatiza și accelera deciziile de cumpărare zilnice

59% utilizează dispozitive și aplicații pentru gestionarea nevoilor de sănătate

Aproape 50% dintre tinerii din Generația Z epuizează lunar bugetul personal, iar mai puțin de 25% se consideră financiari stabili, arată un sondaj recent efectuat de platforma Step.

