Surprizele din cameră la hotelul de buget

La sosirea în camera sa, Ed a avut parte de o surpriză: „În mod neașteptat, am ajuns să am două paturi de o persoană și o canapea care a fost acoperită. Arată ca ce ai face dacă ai încerca să mușamalizezi o crimă sau ceva de genul ăsta”, a declarat el.

Deși salteaua era „excepțional de fermă”, acest lucru nu l-a împiedicat să doarmă bine. Totuși, frigiderul din cameră a fost o adevărată provocare. „Se pare că s-a desprins de o prăpastie sau ceva de genul ăsta. Picura apă… care nu arată ca un frigider sănătos”, a adăugat el. Cu toate acestea, Ed a concluzionat că „pentru cea mai ieftină vacanță all-inclusive, să nu ne mirăm că nu va fi perfectă”.

Mâncare dezamăgitoare, dar peisaje încântătoare

O altă provocare a fost mâncarea oferită de hotel. Micul dejun a inclus ouă amestecate „anemice”, fasole coaptă „crocantă” și bastoane de castraveți, o combinație pe care Ed a descris-o drept „ciudată”. Într-o zi, selecția de prânz a constat în „diverse tipuri de carne în forme foarte diferite, de obicei cu ardei roșu”, broccoli „apoși” și aripioare de pui. Ed a recunoscut că unele alegeri alimentare l-au afectat: „A doua zi după asta, m-am trezit într-adevăr în dimineața aceea și am avut o mică intoxicație alimentară. Din fericire, nimic prea grav”.

Pe de altă parte, youtuberul a lăudat priveliștile spectaculoase din jurul hotelului și a apreciat ospitalitatea personalului. Un angajat prietenos l-a prezentat altor turiști drept „vărul lui Ed Sheeran”, ceea ce a adus un strop de umor și interacțiune socială neașteptată escapadei sale.

O experiență mixtă, dar avantajoasă

Pentru a diversifica experiența culinară, Ed a vizitat un restaurant local din apropiere. A descoperit o ofertă de trei feluri de mâncare, însoțite de o sticlă mare de apă, pentru 34 de lire sterline (aproximativ 40 de euro). „Sunt sigur că e destul de scump după standardele turcești”, a spus el. „Totuși, într-un loc turistic, nu cred că e chiar așa de rău. E și o dovadă a mâncării de înaltă calitate”.

Deși programul de divertisment al hotelului a fost dezamăgitor – „E doar un tip pe scenă cu un DJ. Nu o să mint. Mă așteptam la ceva mai mult”, a comentat Ed – el a subliniat că pentru prețul plătit, experiența a fost rezonabilă.

Ce concluzie a tras după cinci nopți all-inclusive

La finalul călătoriei, Ed a recunoscut că hotelul ar putea face îmbunătățiri semnificative, mai ales în ceea ce privește curățenia, calitatea mâncării și opțiunile de divertisment. „Camera arată ponosită pe alocuri. Probabil ar mai avea nevoie de puțină curățenie. Probabil ar fi nevoie de niște electrocasnice și mobilă noi. Dar e bine. Pentru preț, e bine”.

Cu toate acestea, el a concluzionat că, în ciuda neajunsurilor, vacanța sa a fost o adevărată afacere. Ed a calculat că mâncarea și băutura consumate pe parcursul săptămânii ar fi valorat aproximativ 300 de lire sterline (aproximativ 350 de euro), ceea ce face ca restul costului să acopere zborurile și cazarea. „Nu a fost perfect. Nu a fost extraordinar, dar te-ai aștepta la asta pentru prețul ăsta?”, a întrebat retoric.

„Zborurile costă în jur de 200 de lire sterline dus-întors, de obicei cu bagaj (aproximativ 235 de euro). Asta înseamnă că practic plătesc 300 de lire sterline pentru hotel și all-inclusive timp de cinci nopți (aproximativ 350 de euro). E ridicol”.

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