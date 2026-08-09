Elicopterul a aterizat fără permisiune la un centru de echitație

Elicopterul, care i-ar aparține afaceristului Jean Paul Tucan, a aterizat în curtea Clubului Ecvestru Black Sea Horses, situat în localitatea Culmea, din apropierea orașului Ovidiu, pentru a o prelua pe fiica acestuia, potrivit publicației Ziua de Constanța. După ce tânăra a urcat la bord, elicopterul a decolat și a părăsit zona.

Oamenii din interiorul complexului au acuzat că aparatul de zbor le-a provocat distrugeri la mai multe bunuri și au sunat la 112. Curenții puternici generați de elice au provocat haos în zona piscinei și pe terasă, spulberând hainele și obiectele clienților.

Polițiștii au deschis un dosar penal

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu au fost sesizați, duminică, 9 august, în jurul orei 15.00, prin apel 112, cu privire la faptul că în incinta centrului de echitație ar fi aterizat un elicopter, care ar fi provocat mai multe pagube materiale.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că aeronava privată ar fi aterizat în interiorul complexului, provocând distrugeri la mai multe bunuri ale persoanelor care se aflau în proximitate. De asemenea, din primele verificări a rezultat că pilotul elicopterului ar fi aterizat și decolat în incinta societății menționate fără acordul sau înștiințarea conducerii complexului”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Oamenii legi au mai precizat că nu au existat persoane rănite în urma aterizării elicopterului.

„În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul“, au mai adăugat reprezentanții IPJ Constanța.

Ce spune conducerea complexului

Costina Balea, directorul general al complexului Black Sea Horses din Culmea, a precizat pentru publicația citată că aterizarea elicopterului s-a făcut fără niciun fel de acord.

„A aterizat un elicopter pe locația noastră, fără aprobarea noastră, fără ca noi să avem la cunoștință că s-ar întâmpla așa ceva. Cel mai probabil a pierdut ușor controlul elicopterului pentru că a deviat ușor spre zona de piscină, după care a aterizat pe zona verde”, a precizat Costina Balea.

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