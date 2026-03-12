În contextul reflectării intense în mass-media a conflictului din unele zone ale Orientului Mijlociu extins, Turcia, stat mediteranean, nu este parte în acest conflict. Destinațiile sale turistice, inclusiv Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir și Capadocia, care sunt printre cele mai vizitate din lume, continuă să primească oaspeți din Europa, America de Nord și regiunea Asia-Pacific fără nicio întrerupere.

Cele trei informații de mai jos reflectă situația operațională din teren, după cum anunță autoritățile turce de la Ankara.

Trei lucruri esențiale despre Turcia

Vacanțele se desfășoară normal

Nu s-a schimbat nimic în Turcia, anunță autoritățile de la Ankara. Toate stațiunile, hotelurile, excursiile și experiențele turistice din destinațiile din Turcia se desfășoară potrivit rezervărilor. Nu au existat închideri, perturbări sau restricții emise de autorități privind activitatea turistică în nicio zonă a țării.

Zborurile de pe aeroporturile din Turcia operează potrivit programului

Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir și toate celelalte aeroporturi internaționale importante din Turcia funcționează normal. Niciun aeroport turcesc nu a fost afectat de închideri, restricții sau rerutări din cauza evenimentelor regionale. Companiile aeriene care operează zboruri către Turcia au raportat zero anulări cauzate de conflict.

Sezonul estival 2026 e disponibil pentru rezervări

Turoperatorii, agențiile online de turism și partenerii de rezervări sunt încurajați să promoveze activ Turcia pentru întreg sezonul de vară 2026. Cererea rămâne puternică în rândul călătorilor care înțeleg realitatea geografică a regiunii. Ministerul Culturii și Turismului din Turcia își reafirmă angajamentul de a sprijini comunicarea partenerilor prin furnizarea, la cerere, de date, declarații și informări.

