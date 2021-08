Deși pentru unii pare puțin grețos să consume zeama de murături, există mai multe motive pentru a lua în considerare acest lucru.

Sportivii beau această zeamă de ani de zile, fiind ideală la ameliorarea crampelor și la refacerea mușchilor după antrenamente.

De ce să consumi zeamă de murături. Beneficii

Calmează crampele musculare

Bărbații deshidratați au experimentat o ameliorare mai rapidă a crampelor musculare după ce au băut zeamă de murături, potrivit unui studiu.

Este nevoie de aproximativ 1/3 cană de zeamă de murături pentru a avea acest efect. Sucul de murături ameliorează crampele mai mult decât băutul aceleași cantități de apă.

Acest lucru se poate datora faptului că oțetul din zema murăturilor poate ajuta la ameliorarea rapidă a durerii. Oțetul poate ajuta la oprirea semnalelor nervoase care dau crampe mușchilor obosiți.

Te ajută să rămâi hidratat

Pentru majoritatea oamenilor, apa potabilă pentru hidratare după un antrenament este în regulă.

Dar este cu totul altceva dacă faci exerciții fizice intense pentru mai mult de o oră la rând sau te antrenezi în căldură.

Dacă bei ceva cu sodiu și potasiu te poate ajuta să te hidratezi mai repede. Sodiul este un electrolit pe care îl pierzi când transpiri. Potasiul este un alt electrolit pierdut în transpirație.

Zeama de murături conține mult sodiu. De asemenea, are ceva potasiu. După o sesiune de exerciții grele sau lungi, savurarea lichidului din murături poate ajuta corpul să-și revină mai repede la nivelurile normale de electroliți.

Nu are calorii și grăsimi

Dacă încerci să slăbești, probabil că ești atent la calorii și la sare, dar și la macro și micronutrienți.

Chiar și așa, zeama de murături este ideală pentru a înlocui electroliții pierduți după ce ai făcut exerciții fizice grele, pentru o lungă perioadă de timp sau pe vreme caldă.

În plus, dacă mușchii tăi au crampe, probabil că vei dori să scapi de ele cât mai rapid.

Murăturile sunt salvarea. Zeama nu conține grăsimi, dar poate avea câteva calorii. Poate avea de la zero la 100 de calorii pe porție de 1 cană. Cantitatea de calorii depinde de conținutul soluției de murare.

Este ieftină

Dacă deja consumi murături în mod regulat, nu trebuie să cheltui bani pentru a beneficia de acest lichid. Chiar dacă nu consumi murături, zeama lor este o alegere ideală, fiind ieftină și având multe proprietăți, mai ales dacă te antrenezi des.

Conține antioxidanți

Zeama are cantități semnificative de vitamine C și E, doi antioxidanți cheie. Antioxidanții ajută să la protejarea corpul de moleculele dăunătoare numite radicali liberi.

Toată lumea este expusă la radicalii liberi, astfel încât să ai o mulțime de antioxidanți în dieta ta este o idee bună.

Vitaminele C și E contribuie, de asemenea, la creșterea funcției sistemului imunitar, printre alte roluri pe care le joacă în corpul dumneavoastră.

Poate susține eforturile de slăbire

Sucul de murături conține mult oțet. Consumul unei cantități mici de oțet în fiecare zi te poate ajuta să pierzi în greutate.

Ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge

Un studiu publicat în Journal of Diabetes Research a arătat efectele consumului unei mici cantități de oțet înainte de masă. Oțetul a ajutat la reglarea nivelului de zahăr din sânge după masă la persoanele cu diabet de tip 2.

Diabetul de tip 2 este asociat cu supraponderalitatea și obezitatea.

Nivelurile de zahăr din sânge bine reglementate ajută organismul să rămână sănătos.

Mulți oameni au diabet de tip 2 și nu îl știu. Glicemia dereglată poate provoca probleme grave de sănătate, cum ar fi orbire, leziuni cardiace și leziuni renale.

Sporește sănătatea intestinelor

Oțetul din sucul de murături poate ajuta și stomacul să rămână sănătoasă.

Alimentele fermentate sunt bune pentru sistemul digestiv. Acestea încurajează creșterea și echilibrul sănătos al bacteriilor și florei bune din intestin.Alege zeama de murături cu mărar.

Alege să bei zeama de la acele legume murate care are și mărar în ea. Mararul are quercetină în ea. Quercetina are proprietăți de scădere a colesterolului.

Mărarul ajută la indigestie, crampe stomacale, gaze și alte afecțiuni digestive. În plus, oferă multă aromă.

Combate respirația urât mirositoare

Un pic de suc de murături ar putea face ca respirația să fie mai puțin mirositoare.

Bacteriile din gură pot provoca respirație urât mirositoare. Atât mărarul, cât și oțetul au proprietăți antibacteriene. Această combinație puternică te poate ajuta să îți împrospătezi respirația după.

Murături asortate, rețeta tradițională. Cum să le păstrezi toată iarna

Sursa foto: 123rf.com



