Legătura dintre ficat și inimă

Organizația Mondială a Sănătății consideră bolile cardiovasculare principala cauză de deces la nivel global. Acestea includ afecțiuni precum boala coronariană și cea cerebrovasculară, cauzate adesea de factori de risc evitabili. Printre aceștia se numără fumatul, dieta dezechilibrată și lipsa activității fizice.

Studiile recente arată o conexiune puternică între disfuncția hepatică și bolile cardiovasculare. Pacienții cu afecțiuni hepatice au un risc crescut de accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă. Chiar și în stadii incipiente, bolile de ficat pot crește semnificativ riscul de evenimente cardiovasculare majore.

Conform articolului opella, «deteriorarea progresivă a ficatului poate crește riscul de mortalitate cardiovasculară de până la 3,5 ori». Această legătură este adesea ignorată atât de pacienți, cât și de medici, ducând la lipsa prevenției și tratamentului adecvat.

Steatoza hepatică și riscul cardiovascular

Steatoza hepatică asociată disfuncției metabolice (MASLD) este una dintre cele mai frecvente boli hepatice la nivel mondial. Se estimează că va afecta peste 55% din populația globului până în 2040. Aceasta contribuie semnificativ la criza globală a bolilor cardiovasculare.

Ficatul și inima sunt strâns legate prin căi metabolice și inflamatorii comune. Ficatul reglează colesterolul și controlează inflamația, factori cheie în sănătatea cardiovasculară. Când ficatul nu funcționează corect, cresc riscurile de colesterol mărit și hipertensiune.

Prevenție și diagnostic timpuriu

Vestea bună este că multe cazuri pot fi reversibile dacă sunt depistate la timp. Opella menționează că «opt din zece cazuri pot fi reversibile dacă sunt depistate la timp și urmate de schimbări în stilul de viață».

Organizațiile de sănătate promovează acum controalele hepatice preventive. Examinările timpurii și educația pot reduce riscul unor complicații grave precum hipertensiunea și bolile cardiovasculare.

În concluzie, sănătatea ficatului nu este un aspect marginal, ci o bază a stării generale de bine. Îngrijirea ficatului poate ajuta la controlul tensiunii arteriale și la reducerea riscului de probleme cardiovasculare pe termen lung. De Ziua Mondială a Inimii, este esențial să recunoaștem importanța ficatului în menținerea unei inimi sănătoase.

