Ziua Soarelui – cea mai lungă zi din an, solstițiul de vară

Ziua Soarelui – Solstițiul de vară sau cea mai lungă zi din an

În data de 21 iunie, longitudinea astronomică a Soarelui este de 90 de grade, acesta este și momentul solstițiului de vară ce semnifică începutul verii astronomice. În acest an, vineri, 21 iunie, va fi cea mai lungă zi din an, denumită și Ziua Mondială a Soarelui.

Pământul execută o mișcare de revoluție anuală în jurul Soarelui, dar și o mișcare diurnă de rotație în jurul axei polilor tereștri. Astfel că, axa polilor își păstrează o poziție fixă în spațiu, aceasta este înclinată pe planul orbitei Pământului cu 66° 33′.

În urma acestui fenomen, ambele emisfere terestre sunt iluminate inegal de Soare în decursul unul an, fapt ce duce la, latitudini medii, inegalitatea zilelor și a nopților, dar și succesiunea anotimpurilor.

Ce înseamnă ziua soarelui – solstițiul de vară?

Denumirea de ”solstițiu” înseamnă ”soarele stă” și vine de la faptul că pe data de 21 iunie are loc schimbarea gardientului mișcării Soarelui în raport cu declinațiile lui.

Durata zilei, o dată cu solstițiul de vară, ziua soarelui, va avea cea mai mare valoare din an, mai exact: 15 ore și 32 de minute, în timp ce durata nopții va fi doar de 8 ore și 28 de minute.

Crepusculul are durata maximă din an, iar la latitudini ridicate, crepusculul se prelungește pe durata întregii nopți, apărând fenomenul de ”noapte albă”.

Solstițiul semnifică cele două momente ale anului. Atunci când Soarele se află la cea mai mare înălțime de ecuator, dar și când Soarele se află la cea mai mică înălțime față de ecuator.

După terminarea solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar durata nopții va începe să crească, timp de șase luni, până la momentului solstițiului de iarnă, 21 decembrie (solstițiul de iarnă, cea mai scurtă zi din an).

Ziua Soarelui -Solstițiu de vară

Ziua Soarelui – tradiții populare

Deseori, ziua soarelui sau solstițiul de vară așa cum este cunoscut fenomenul, a fost asociat cu o mulțime de tradiții populare ce au ca și scop noi începuturi.

Solstițiul de vară este o zi de sărbătoare ce este evidențiată prin petreceri, cântece, dansuri, focuri mari și picnicuri în aer liber.

Cu sute de ani în urmă, solstițiul de vară era prilejul de a calcula momentele importante ale muncilor agricole.

De asemenea, ziua soarelui era o perioadă populară din an pentru organizarea nunților și petrecerilor.

În România, o dată cu solstițiul de vară este asociată și sărbătoarea Sânzienelor, cunoscută și sub denumirea de Drăgaică, sărbătoare ce se celebrează pe data de 24 iunie. Sânzienele mai sunt denumite în popor și ”Amuțitul cucului” deoarece pasărea cântă 3 luni pe an, de la echinocțiul de primăvară (în jurul datei de 21 martie) până la solstițiul de vară ori până la Sânziene, pe 24 iunie.

O vorbă din popor spune că, dacă cucul va înceta să mai cânte de Sânziene, urmează o vară secetoasă.

Tot pe 24 iunie creștinii sărbătoresc și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorului.

Ziua Soarelui – superstiții și obiceiuri străvechi

Se spune că energia solstițiului de vară este considerată energia pasiunii, creativității, virilității și belșugului. Dacă faci baie în lacuri sau râuri în această zi, efectul este unul curativ și constituie un ritual de renaștere.

În anumite zone ale țării, spălatul cu roua ce se adună în ajunul solstițiului este o practică magică de frumusețe.

De asemenea, în credința populară se spune că solstițiul de vară este benefic și asupra schimbărilor în dragoste, sănătate și prosperitate. Magia practicată în timpul solstițiului are puterea de a materializa dorințe ori aspirații greu de realizat.

În ziua solstițiului, la poli, Soarele este în mod constant vizibil la o înălțime puțin mai mare de 23 de grade, pe bolta cerească.

Citește mai multe despre solstitiu pe Libertatea.