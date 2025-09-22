Totuși, adevărata comoară a regiunii se află în zonele montane răcoroase, unde casele tradiționale din lemn, folosite de localnici în lunile calde, le oferă vizitatorilor o experiență autentică în mijlocul naturii.

Aceste înălțimi spectaculoase promit, de asemenea, „vacanțe răcoroase” revitalizante pentru cei care le explorează. În plus, regiunea este renumită pentru reperele sale istorice, traseele ascunse, stilurile de viață unice, gastronomia locală și ceaiul delicios.

De la cascade spectaculoase la păduri luxuriante, farmecul acestor meleaguri este completat de activități în aer liber precum drumețiile și pescuitul, dar și de festivaluri tradiționale ce aduc în prim-plan dansuri populare.

Natura și cultura se împletesc în vestul Mării Negre din Turcia

Călătoria prin Marea Neagră începe în Bolu, la doar patru ore de condus de Istanbul, unde se află Parcul Național „Cele Șapte Lacuri” (Yedigoller) și orașele „Cittaslow” Goynuk și Mudurnu. În apropiere, județul Karabuk găzduiește Safranbolu, singura destinație din Turcia inclusă atât în Patrimoniul Mondial UNESCO, cât și în rețeaua Cittaslow, faimoasă pentru casele sale istorice din lemn.

Urmează Kastamonu, cu conacele sale elegante, Moscheea Mahmut Bey, parte a moscheilor hipostile din lemn din Anatolia medievală, incluse în UNESCO, și orașul liniștit Daday, parte din rețeaua Cittaslow. În Sinop, singurul port natural al regiunii, vizitatorii sunt atrași de Inceburun, cel mai nordic punct al Turciei, de Castelul Sinop și de orașul Gerze, și el parte din rețeaua Cittaslow.

Traseul continuă către Samsun, locul unde a început Războiul de Independență, cu repere culturale precum replica feribotului Bandırma și sanctuarul avifaunistic din Delta râului Kizilirmak, inclusă pe lista tentativă UNESCO din 2016.

Zonele montane ale Mării Negre

Regiunea estică a Mării Negre încântă prin înălțimile sale neatinse și cultura platourilor montane (yayla). Ordu și Giresun, incluse în prestigioasa listă „Best in Travel 2025” realizată de Lonely Planet, strălucesc prin platourile lor naturale. Cele mai cunoscute din Ordu sunt Cambași, Perșembe și Keyfalan, apreciate pentru aerul și apa lor curate.

Un alt loc deosebit din Ordu este Capul Iason (Yason Burnu), în orașul Cittaslow Perșembe, unde s-a desfășurat una dintre cele mai faimoase legende ale lumii antice: călătoria lui Iason și a argonauților în căutarea Lânii de Aur pe Marea Neagră. În Giresun se remarcă platourile Kumbet, Bektaș și Muntele Ceții (Sis Dagi).

În satul Kușkoy din aceeași regiune, vizitatorii pot auzi și limba fluierată, înscrisă pe lista patrimoniului cultural imaterial în nevoie urgentă de protecție a UNESCO.

Ce poți vizita în Trabzon și Rize

Trabzon și Rize cuceresc prin frumusețea lor naturală spectaculoasă, iar platourile montane sunt adevăratele bijuterii ale regiunii. În Trabzon, cele mai importante platouri sunt Macka-Șolma, Erikbeli, Lustra și Karester. Tot aici se află situl UNESCO Mănăstirea Sumela (a Maicii Domnului), Castelul Trabzon și Moscheea Hagia Sofia, toate repere istorice importante.

Rize oferă refugii verzi precum platoul Ayder și Castelul Zil, cu vedere la râul Firtina, loc ideal pentru aventuri de rafting. Ultima oprire în partea estică a regiunii este Artvin, un tărâm al văilor adânci și al înălțimilor amețitoare.

Pe lângă platourile Kackar și Kafkasor, orașul Cittaslow Șavșat și Rezervația Biosferei Camili, parte a Programului UNESCO „Omul și Biosfera”, caracterizată de Munții Karcal și de văile Ugur-Maral, Efeler și Duzenli, oferă un final de neuitat călătoriei prin Marea Neagră.

Tradiția culinară a regiunii

Regiunea Mării Negre are o tradiție culinară bogată, care va îmbogăți orice „vacanță răcoroasă”. Gusturile locale sunt reconfortante și inedite: de la mic dejunuri consistente cu preparate tradiționale precum kuymak (făină de porumb prăjită cu unt și brânză specială), la mese bazate pe ingrediente locale precum varza neagră (karalahana) și pește, în special faimoșii hamsii din Marea Neagră.

Ceaiul, în special soiul din Rize, considerat „cel mai natural ceai” din lume, este esențial în viața și cultura locală, iar turiștii pot chiar participa la recoltarea lui în colinele verzi. Regiunea produce și cele mai bune alune din lume, în special în Ordu și Giresun.

Fie că încercați pidele din Samsun, lokumul din Safranbolu sau sutlac-ul din Hamsikoy (budincă de orez) din Trabzon, fiecare delicatesă va adăuga o notă specială aventurii culinare de la Marea Neagră.

