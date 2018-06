Aceasta miscare va crea multa atentie, agitatie si actiune in jurul casei, caminului, familiei si a legaturilor emotionale de orice fel.

Mercur NU este dominat de emotii, insa atunci cand este in Rac totul se schimba. Tot ce inseamna Mercur se adapteaza dupa sensibilul, emotionalul, romanticul, iubitorul si casnicul Rac.

Cum te impacteaza IN FUNCTIE DE ZODIE tranzitul lui Mercur in Rac

Acum stim ca planeta comunicarii Mercur se muta in emotionalul si instabilul Rac pe 12 iunie, facandu-ne emotionali in ce gandim si rostim pana pe 29 iunie. Ai grija sa nu iei lucrurile prea personal acum. Racul nu este grozav la a ramane obiectiv, deci daca te apropii prea mult de un aspect te impiedica sa il vezi prea clar acum. Mentine-ti o distanta oricat de implicat ai fi pe o tema legata de cei dragi, ca sa poti privi lucrurile in perspectiva si obiectiv. Emotiile tale nu ajuta mereu pe cineva iubit.

Berbec

Mercur activeaza casa si familia pentru Berbec acum. Intareste-ti legaturile, ai grija de nevoile tale si de aspectele ce tin de casa ta, de proprietati si de starea ta de bine psihologica. Este un timp excelent sa creezi amintiri valoroase pentru viitor. Daca vrei sa inviti pe cineva special la cina, ai ocazia sa intaresti aceste relatii in acest fel.

Taur

Comunicarea si calatoria sunt ambele compatibile cu Mercur in Rac. Tu esti predispus sa faci scurte calatorii cu membrii familiei, sa discuti aspecte ce tin de trecut, sa studiezi un subiect la care tii sau sa te reconectezi cu prieteni dragi. Distreaza-te discutand despre ce gandesti pe teme placute si comune voua.

Gemeni

Mercur in Rac iti activeaza zona de bani si resurse. Gaseste modalitati sa faci bani facand ceea ce iti place, dezvolta-ti abilitatile de comunicare si conecteaza-te cu cei care te pot ajuta sa iti cresti castigurile. Finantele familiei pot fi un subiect fierbinte. Ai grija cum il gestionezi, ca sa eviti emotii prea mari, conflicte sau lacrimi. Vorba dulce mult aduce acum.

