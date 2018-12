Teofil „Teo” Peter, unul dintre cei mai iubiți muzicieni ai scenei rock și membru fondator al formației Compact, s-a stins în urma unui accident rutier. Un pușcaș marin american, Christopher VanGoethem, a intrat cu viteză, cu un autoturism de teren, în taxiul în care se afla muzicianul, omorându-l pe loc.

„Am fost primul care a aflat, am fost sunat de ofițeri. Nu știam ce să fac. La Poliție, într-o pungă, erau câteva obiecte – cheile de la casă, mașină, portmoneul și niște bani. Cam asta a fost tot ce mai rămăsese, tot ce mai aduce aminte de el”, ne-a spus, cu un nodul în gât, Adrian Ordean, colegul său de trupă și prieten de-o viață cu artistul trecut în neființă.

14 ani de la moartea lui Teo Peter. Adrian Ordean are amintiri groaznice de atunci: chemat să ia ce-a rămas, într-o pungă!

Să-și amintească despre dimineața de după accident este unul dintre cele mai grele lucruri pentru el:

„Unul dintre cele mai nenorocite apeluri din viața mea l-am primit în dimineața zilei de 4 decembrie 2004, pe la 5 sau 6. Am răspuns deranjat. «Sunt cutare, de la Udriște (Secția accidente – Brigada Rutieră București – n.r.). Colegul dumneavoastră de trupă Teo Peter a fost implicat într-un accident rutier. Din păcate, a decedat». Am crezut că-i o glumă, dar ofițerul a insistat să ajung la Udriște. După ce am semnat niște chestii pe acolo, am ieșit în curte și apoi m-am îndreptat spre mașina. Asta a fost tot?! Nu știam ce să fac. Eram primul care aflase. Am plecat spre casă năucit și confuz, revoltat și resemnat în același timp, parcă timpul se oprise, parcă nu era real”.

Înaintea tragediei, Teo Peter își cinstise colaboratorii, oamenii cu care lucrase la organizarea festivalului „Rock in My Heart”, la Sala Polivalentă. Într-un restaurant aflat aproape de locul tragediei, aceștia l-au aplaudat pentru reușita concertistică. Au fost ultimele aplauze pe care artistul le-a primit.

