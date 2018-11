DJ-ița își dorea de multă vreme să-și micșoreze nasul, însă era descurajată de varianta oferită de medici, operația clasică adică, o intervenție ce presupune spargerea ori răzuirea osului, în vederea remodelării. Așa că a așteptat până i s-a dat o alternativă.

DJ Harra și-a remodelat nasul cu acid hialuronic

Acum, spune că a reușit să obțină nasul mult dorit cu ajutorul unui procedeu minim invaziv, de ultimă oră, ce presupune injectarea de acid hialuronic. Procedeul nu este însă unul cu rezultate permanente; va trebui să se întoarcă la clinica unde l-a făcut din șase în șase luni!

„Îmi doream să fac operația de rinoplastie, dar suportabilitatea mea la durere este zero, așa că am renunțat. Am descoperit această metodă supersimplă și, cel mai important, nedureroasă de a-mi corecta nasul”, spune DJ-iță, al cărei aspect l-a pus pe jar chiar și pe Steven Seagal.

„Revizia” sa estetică a fost completată de un implant mamar cu silicon.

CITESTE SI:

Veteranii muzicii ușoare Horia Moculescu și Zsolt Kerestely, prieteni de-o viață… și de-o suferință: „Avem aceiași doctori și aceleași boli”