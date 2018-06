Adelina Pestrițu se pregătește pentru venirea pe lume a bebelușului. “M-a luat panica”

Adelina Pestrițu formează un cuplu cu Virgil Steblea. Adelina Pestrițu este însărcinată cu primul ei copil și urmează să devină mămică pentru prima oară în scurt timp.

Ea va aduce pe lume o fetiță pentru care a ales numele Zenaida. Fosta vedetă de televiziune Adelina Pestrițu mai are doar o lună până o va aduce pe lume pe fetița ei. Până atunci, bruneta se pregătește intens. A început să facă cumpărături pentru micuță și și-a dat seama că mai are foarte multe lucruri de achiziționat.

“Am început să ne panicăm. Am comandat multe lucruri și ocupă mult spațiu. Îți faci calcule și măsori abia după ce sunt acasă. Să te ții când o să vina și mobila. Încă nu au venit toate accesoriile. Am comandat o linie specială pentru micuță”, a declarat Adelina Pestrițu pentru emisiunea pe care Teo Trandafir o prezintă la Kanal D.

“M-am plimbat cu căruciorul prin casă, am luat toate colțurile, dar o să mă obișnuiesc. E prima dat[ pentru mine când plimb un cărucior. Mi-am dorit un căruț mare, pentru asta am schimbat și mașina. Schimbăm totul.



Când o să plec cu Zeny, o să fie nevoie de multe lucruri. M-a luat panica, am realizat că am comandat cam tot, dar nu am luat premergător. Observ că se agravează starea asta, îmi dau seama că am foarte multe lucruri de făcut încă”, a mai spus vedeta.

