Adevăratul motiv pentru care Anca Surdu a plecat de la Exatlon. “S-au extins și pe piept, nu mai puteam dormi noaptea”

Anca Surdu a detaliat care a fost motivul care a determinat-o să se retragă din competiția Exatlon România.

Anca Surdu a fost una dintre componentele de bază ale echipei Faimoșilor din cadrul concursului Exatlon România, competiție prezentată de jurnalistul Cosmin Cernat, care este căsătorit cu o femeie superbă.

Anca Surdu a fost, însă, nevoită să se retragă, din cauza nor probleme dermatologice. Despre cât de gravă a fost, de fapt, situația, a oferit detalii Anca Surdu la o emisiune de noapte de la postul de televiziune Kanal D.

Ea a mărturisit că s-a umplut de bube foarte dureroase, din cauza cărora ajunsese să nu mai poată dormi noaptea.

“Și momentul în care am avut alergia a fost dificil. Înainte să plec, cu vreo 3 săptămâni sau o lună, mi-au apărut întâi pe frunte, apoi pe toată fața, niște bubițe și care s-au transformat în niște bube foarte mari. S-au extins și pe piept, nu puteam dormi noaptea… mi s-a spus că motivul e soarele, de la medici. Eu am tenul deschis și probabil de asta. Acum sunt mai bine, sper să îmi treacă complet.

Nu știu de ce nu s-a dat, am avut un întreg moment în care mi-am luat rămas bun de la colegi, am plâns, a fost greu.

Cel mai greu a fost când am pierdut premiul care ne oferea posibilitatea să comunicăm cu familia.

Am plâns aseară când m-am uitat la emisiune, m-a făcut să mă gândesc cum aș fi reacționat și eu dacă eram acolo și citeam scrisorile de la familie”, a povestit Anca Surdu.

“A fost unic! A fost foarte frumos la Exatlon. Sunt bine, fac parte din cei de acasă acum. Am avut ocazia să îmi depășesc foarte multe limite pe care nu credeam poate că le voi depăși sau că voi fi pusă în fața lor. Cu jumate de gură spun că sunt bucuroasă că sunt aici.

Nu știam ce ne așteaptă, adică știam, dar teoria cu practica nu s-au înțeles. Nu ne așteptăm să fie atât de greu și atât de real.





Când mă uităm la Mexic înainte să mă hotărăsc dacă vreau să vin mă gândesc că îmi va fi puțin greu, dar că mă voi obișnui, iar traseele păreau foarte ușoare.

Dorul de casă, faptul că ești rupt de realitate, te gândești doar la acel traseu. Timpul nostru era calculat între mese. Ci nă era la aceeași oră, știam cât e ceasul, așa ne mai dădeam seama. Cu mâncarea m-am obișnuit, la început a fost dificil.

Am stat atât de mult fără să mănânc dulce, dar am trecut și peste. Te obișnuiești, devine stilul tău de viață. De aceea îmi este greu acum să mă obișnuiesc cu un telefon mobil sau cu faptul că pot mânca orice”, a încheat sportiva.