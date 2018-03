De ce s-a retras Anca Surdu de la Exatlon. Tânăra a ajuns marți seara în țară, unde au așteptat-o prietenii și iubitul. Fosta concurentă a făcut primele declarații despre plecarea ei din concurs.

Anca Surdu a părăsit competitia Exatlon din cauza unor probleme dermatologice. “Deja imi lipseste Exatlon. Mi-am propus să nu plâng. E un moment foarte emoționant, nu mi- am vazut familia de atata timp. Dar zambesc, cum v-am obisnuit.Mi-e dor sa fiu prezenta pe traseu. Sa fiu acolo cu echipa mea. E unică aceasta experienta. Acasa o sa am iar confort, dar deja imi lipseste tot ce era acolo.

Gimnastica aerobica? E un sport foarte diferit, ceva nou. Se vede diferenta unui sportiv de performanta pe traseu. Dar nu se poate compara cu gimnastica Am plecat din cauza unor probleme dermatologice. Mai nou, soarele e dusmanul meu mai nou.Fata si pielea arata bina pentru ca nu m-am mai expus la soare. Ma oftica foarte tare din cauza a cestei probleme de sanatate. Dar sanatatea e pe primul loc, am ascultat sfatul medicului.Dulciuri! Vreau tiramisu de casa si sarmale! As reveni la Exatlon. Da, acum, da. Nu sunt impacata cu ideea ca sunt aic i, acum. O parte din mine inca a ramas acolo.Nu stiu cine o sa castige, abia astept sa ma uit si eu la show. Vreau sa analizez din exterior. Dar cred si sper ca va castiga cineva din echipa mea”, a declarat Anca Surd, în cadrul emisiunii Wowbiz.

