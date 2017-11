Multă lume se întreabă care este, de fapt, adevărata relație dintre impresara Anamaria Prodan și băiatul ei vitreg, fiul pe care Laurențiu Reghecampf îl are din mariajul anterior.

Anamaria Prodan, care este prezentatoarea emisiunii „Gospodar fără pereche”, de la Pro TV, formează un cuplu foarte sudat cu antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca, de 18 ani, și Sarah, de 16 ani, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț.

De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut micuțul de 9 ani, băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, de 15 ani, dintr-un mariaj anterior. Toți copiii cuplului sunt împrăștiați prin lume.

Nu puțini sunt cei care se întreabă care este relația pe care Anamaria Prodan o are cu Luca, băiatul lui Laurențiu Reghecamp din prima căsătorie.

Deși este copilul ei vitreg, impresara îl tratează pe Luca la fel cum își tratează copiii biologici. Luca petrece foarte mult în compania Anamariei Prodan și a fraților săi vitregi și se simte foarte bine.

Luca, mare pasionat de ciclism, este răsfățat de vedetă cu tot ce se poate. De altfel, recent, impresara a ieșit la cumpărături împreună cu fetele sale, dar și cu băiatulactualului ei soț, cei patru comportânu-se ca o adevărată familie.

De altfel, despre Luca, Anamaria Prodan obișnuiește să spună că este „băiatul nostru din prima căsătorie a lui Laurențiu” și aceasta postează frecvent imagini cu acesta pe conturile sale de pe rețelele de socializare.