Adolescentul care a viralizat dansul flossing dă în judecată creatorii jocului Fortnite

Adolescentul de 16 ani, care a popularizat dansul „flossing”, a devenit cunoscut în 2016, după ce a dansat împreună cu Katy Perry în cadrul emisiunii „Saturday Night Live”.

Avocații lui Russell Horning au declarat pentru revista Variety că acțiune în instanță a fost deschisă împotriva companiilor Epic Games și Take Two Interactive deoarece au folosit dansul adolescentului în jocul video „Fortnite”, relatează The Guardian.

De altfel, aceste companii au mai fost date în judecată și de rapper-ul și 2 Milly și de actorul Alfonso Ribeiro, celebrul pentru rolul din filmul „The Fresh Prince of Bel-Air”.

Potrivit TMZ, „Puștiul cu rucsac” spune că este un fan „Fortnite” și chiar a participat în luna iunie la un eveniment organizat de creatorii jocului video. La acea vreme, Russell Horning spune că este „bucuros” că dansul său a fost inclus în joc, fără a primi bani în acest sens.

„De fapt, mama și managerul meu au intentat procesul. Eu sunt doar un copil, mă bucur de viață. Îl las pe adulți să se ocupe de birocrație. Nu cunoscut legea, așa că nu pot spune că au profitat de mine. Mie nu-mi pasă de bani. Sunt mai preocupat de ce se întâmplă de aniversarea mea”, a declarat Russell Horning, pentru TMZ.

Dansul puștiului a fost denumit „flossing” pentru că seamănă cu mișcarea aței dentare pe care o tragi într-un sens, apoi în celălalt. Mișcările aparent simple ale bazinului au fascinat mii de tineri, pe Youtube exitând numeroase tutoriale în care se explică în detaliu cum se execută mișcările de dans.

