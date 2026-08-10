Taxarea la kilometru pentru camioane începe la 1 octombrie. Cât va costa TollRo

Vehiculele destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la sistemul actual al rovinietei la taxarea în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România.

Noul sistem, denumit TollRo, va fi aplicat începând cu 1 octombrie 2026, după cum a precizat vineri Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Infrastructura TollRo trebuie implementată până la 31 august

Clarificările CNAIR vin după intrarea în vigoare a Legii nr. 170/2026, care stabilește data de 31 august 2026 drept termen pentru introducerea Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR) și a sistemului TollRo. Compania a precizat însă că termenul pentru implementarea infrastructurii nu coincide cu data de la care transportatorii vor începe efectiv să plătească noile tarife.

Potrivit articolului 29 din Legea nr. 226/2023, aplicarea tarifelor este stabilită pentru 1 octombrie 2026.

„În consecință, data de 31 august 2026 reprezintă termenul pentru implementarea infrastructurii și a sistemelor STRR și TollRo pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și TollRo va începe la 1 octombrie 2026”, a transmis CNAIR.

Interoperabilitatea sistemului românesc cu sistemele electronice de taxare din celelalte state membre ale UE, prin Serviciul European de Taxare Rutieră, urmează să devină operațională de la 15 ianuarie 2027.

Ce vehicule vor plăti TollRo

TollRo se va aplica vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă care au o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Vehiculele de transport mixt vor fi asimilate celor destinate transportului de marfă. Prin urmare, nu toate autoutilitarele sau camionetele vor intra automat în noul sistem. Pragul este stabilit la 3,5 tone, în funcție de masa totală maximă autorizată înscrisă în documentele vehiculului.

Autoturismele, vehiculele destinate transportului de persoane și vehiculele de marfă cu MTMA de cel mult 3,5 tone vor rămâne în sistemul rovinietei. TollRo se va aplica pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România. Sunt exceptate sectoarele de drum național aflate în intravilanul municipiilor, între indicatoarele de intrare și ieșire.

TollRo va fi calculată în funcție de kilometrii parcurși

Spre deosebire de actuala rovinietă, care este achiziționată pentru o anumită perioadă, tariful TollRo va fi calculat în funcție de distanța efectiv parcursă.

Legea nr. 226/2023 prevede că „TollRo se calculează prin înmulțirea tarifului unitar cu distanța parcursă”.

Tariful pe kilometru va fi stabilit în funcție de masa totală maximă autorizată a vehiculului, norma de poluare și categoria drumului. Tarifele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.925/2025, cu TVA inclusă, diferă în funcție de categoria vehiculului.

Imagine generată cu AI

Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone și de cel mult 7,5 tone, tariful va fi cuprins între 0,08 și 0,11 lei pe kilometru pe drumurile naționale și între 0,17 și 0,22 de lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres. Vehiculele cu MTMA de peste 7,5 tone, dar mai mică de 12 tone, vor avea tarife cuprinse între 0,14 și 0,19 lei pe kilometru pe drumurile naționale și între 0,29 și 0,37 de lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres. Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de cel puțin 12 tone, tariful va fi cuprins între 0,24 și 0,31 de lei pe kilometru pe drumurile naționale și între 0,48 și 0,62 de lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres.

Vehiculele mai poluante vor plăti mai mult

În fiecare dintre aceste categorii, tariful diferă și în funcție de norma de poluare.

Valoarea cea mai mică este stabilită pentru vehiculele Euro VI, tariful intermediar se aplică vehiculelor Euro IV și Euro V, iar valoarea cea mai mare este prevăzută pentru vehiculele Euro 0-III.

De exemplu, un camion cu masa totală maximă autorizată de cel puțin 12 tone și normă de poluare Euro VI va achita 480 de lei pentru 1.000 de kilometri parcurși pe autostradă, potrivit ebihoreanul.ro. Pentru aceeași distanță și aceeași categorie de greutate, un vehicul Euro 0-III va plăti 620 de lei.

Tariful include atât costurile legate de utilizarea și întreținerea infrastructurii rutiere, cât și o componentă aferentă poluării atmosferice generate de vehicul. Cuantumurile urmează să fie actualizate anual în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Cum va putea fi plătit TollRo

Legea prevede trei modalități prin care transportatorii vor putea achita TollRo:

încheierea unor contracte cu furnizori autorizați SETRo și utilizarea unor echipamente de bord care transmit datele necesare pentru stabilirea distanței parcurse

posibilitatea achiziționării, înainte de începerea călătoriei, a unui tichet electronic valabil pentru o singură parcurgere a traseului declarat

prin aplicația mobilă gratuită a CNAIR.

Conform prevederilor legale, aplicația va utiliza localizarea prin satelit a telefonului pentru înregistrarea distanței parcurse și calcularea sumei datorate. Aplicația este prevăzută pentru vehiculele înmatriculate în România. Condițiile în care aceasta va putea fi utilizată și pentru vehiculele înmatriculate în alte state urmează să fie stabilite prin normele de aplicare. Achitarea TollRo va fi verificată automat cu ajutorul camerelor video amplasate pe rețeaua rutieră, dar și prin controale efectuate în trafic.

Citește și: Cum se va achita rovinieta online cu cardul: trei bănci uriașe intră în joc alături de CNAIR

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE