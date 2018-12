Adrian Alexandrov, mesaj emoționant după ce Elena Udrea a fost eliberată

„În urmă cu 2 săptămâni, postam un mesaj prin care îl rugam pe Moșu să o aducă acasă pe Elena, pentru a petrece sărbătorile împreună, alături de fetița noastră, fiind primul ei Crăciun de când a venit pe lume. Nu mi-am pierdut speranța și se pare că exact în seara de Ajun, Elena vine lângă noi, acasă. Magia Crăciunului e tăcută, nu o auzi… dar o simți❤️ Dumnezeu ne iubește. Mulțumesc tuturor pentru încurajări și susținere, și vă doresc Sărbători Fericite!”, a scris Adrian Alexandrov pe pagina lui.

După eliberarea din închisoarea, Elena Udrea a declarat că este bine, dar și că despărţirea de fiica ei, Eva, a fost cea mai grea.

„Abia am ajuns acasă. Încercăm să încropim masa de Crăciun. Suntem bine acum. Ne pregătim şi pentru aniversarea de mâine. E ziua mea… Pentru mine, a fost o perioadă mai grea ca în 2015, când am fost în arestul din România. Există un copil, iar despărţirea de ea a fost foarte grea. Am lăsat-o la 13 zile şi am găsit-o mult mai mare. Îi mulţumesc mamei că e sănătoasă, că e bine. Cred că şi ea e curioasă să mă cunoască. S-a uitat la mine încontinuu. Mă bucur că sunt acasă de Crăciun, cu familia mea, cu copilul meu”, a spus Udrea, la Antena3.

Elena Udrea a ieșit din arest luni, în ajunul Crăciunui, după trei luni petrecute în spatele gratiilor, în Costa Rica.

