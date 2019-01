Ajuns la 55 de ani, Adrian Titieni recunoaște că nu de puține ori viața i-a oferit mai mult decât se aștepta. Are o carieră de invidiat și este tatăl a trei copii – Mălina, din prima căsătorie, Ariadna și Marc, din cea de-a doua -, toți realizați, chiar dacă nici unul nu i-au călcat pe urme. Fetele au ales medicina, iar fiul lui s-a făcut scenarist. Băiatul a și jucat în câteva filme, însă experiența de actor nu l-a convins să urmeze exemplul tatălui său.

„Am copii și bucuria lor e bucuria noastră, dar sunt obiective unde ai control foarte puțin. Nu poți face nimic, poți să sprijini, să încurajezi, să susții, dar nu poți face tu în locul lor. M-aș bucura ca fiecare să-și găsească drumul, echilibrul și bucuria interioară. Unul e medic, altul e scenarist. Toți oamenii seamănă, dar în același timp suntem diferiți. M-am străduit cât am putut, nu există un manual de utilizare pentru copii și părinți. Cât am știut din experiențele mele de viață, din întâmplările pe care le-am traversat, m-am străduit să le ofer ce am crezut eu că e mai bun. Da, sunt un tată mândru, dar nu fac caz din asta”, a mărturisit actorul pentru Libertatea.

Adrian Titieni ne-a mărturisit și că nu e genul de părinte care să aștepte, cum spune o zicală veche, „un pahar cu apă la bătrânețe”, de la copiii săi: „Nu am fost un tată invaziv. Nu i-am copleșit cu dorințele mele, nu am vrut să împlinesc prin ei lucruri pe care nu am le-am făcut eu. I-am orientat cât am putut, le-am oferit ce e normal ca un părinte să le ofere. Nu mă aștept la recunoștință. În ciclicitatea asta, ei trebuie să le ofere copiilor lor ce au primit de la părinți. Nu aștept paharul cu apă la vârsta a treia, ci vreau ca ei să-și trăiască viața. Ei au venit prin noi, dar sunt ai universului”.

A terminat-o cu „Fructul oprit”

În ce privește activitatea sa profesională, Adrian Titieni ne-a vorbit despre ultima sa experiență actoricească, cea din serialul „Fructul oprit”, de la Antena 1, în care a interpretat rolul lui Tudor Caragea.

„Mulți nu știu cum mă cheamă. Iar cei care mă văd și mă recunosc spun «Uite-l pe Caragea», mai degrabă decât pe Titieni… Pentru mine, experiența cu serialul s-a încheiat. Din fiecare exercițiu de viață am încercat să iau lucrurile bune, care mi-au folosit. Mă bucur că am întâlnit echipa de actori minunată, niște profesioniști adevărați la departamentul tehnic. E o experiență căreia i-am pus punct. Aștept următoarele, câte ori fi ele”, a mai spus actorul.

