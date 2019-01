Alex Velea pleacă de la Acces Direct, după câteva luni de colaborare cu Antena 1

De asemenea, Simona Gherghe va intra în concediu de maternitate în primăvara anului acesta, deoarece în luna mai va naşte. Prezentatoarea tv ea a povestit recent că nu ştie exact când va pleca de la Acces Direct, potrivit VIVA!

„Nu ştiu, nu ştiu nici asta. Nu mi-am propus. Mă simt bine, adică la Ana… Da, o să fiu aici (n.r. la începutul anului 2019). La Ana am intrat în concediu puţin mai repede decât ar fi trebuit pentru că într-adevăr mă simţeam foarte rău.

Eu sarcina aceea am dus-o greu. Mi-am făcut injecţii în burtă de la prima zi până am născut. Singură mi le făceam, în fiecare seară. 8 luni şi un pic, cât am ţinut sarcina. Acum n-am nicio problemă. E în funcţie de cum să simt, dara cum mă simt bine’, a declarat Simona Gherghe la Antena 1.

Citește și

GALERIE FOTO | Cele mai îndrăznețe ținute de la Globurile de Aur 2019. Vedetele au impresionat pe covorul roșu