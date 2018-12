Alina Sorescu a avut grijă ca totul să iasă foarte bine şi s-a declarat extrem de mulţumită de tot ce a reuşit alături de elevii ei.

„A fost o luna încărcată pentru noi, am avut o lună decembrie cum nu am avut niciodată. Aşa de ocupaţi nu am mai fost niciodată, aşa că merităm şi un pic de distracţie. Suntem mici, dar să ştii că am avut un program demn de artişti. Am cântat pe scene mari, am făcut videoclipul nostru nou… timpului”, a spus Alina Sorescu la Antena Stars.

Alina Sorescu este foarte atentă cu look-ul ei și are grijă să fie într-o formă fizică de invidiat. Într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Vorbește lumea, de la pro TV, Alina Sorescu a dezvăluit că face pilates de două ori pe săptămână. „E cel mai potrivit sport pentru mine. Am ajuns la pilates pentru că în perioada de recuperare după prima naștere căutam un mod de a face sport care să nu mă solicite foarte mult cardio, mai ales după cezariană… Acum, în septembrie, vin obligatoriu de două sau de trei ori pe săptămână. Vin când dorm fetițele. Fiecare după posibilități', a explicat Alina Sorescu.

