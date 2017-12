Anamaria Prodan împlinește 45 de ani și vrea o fetiță. Încă una, care să se adauge deja numeroasei sale familii, despre care spunea recent, cu of, că e împrăștiată prin lume. Să devină din nou mamă e singura ei dorință neîmplinită, în rest, spune că are de toate și, dacă ar fi să ceară ceva, ar cere numai cadouri imateriale: sănătate pentru ea și cei dragi și timp pe care să-l petreacă alături de familie.

Impresara de fotbaliști e sărbătorită duminica aceasta, 17 decembrie, dar în casa ei nu va fi o petrecere mare. Îndrăgita vedetă, care a încheiat primul sezon din “Gospodar fără pereche” (emisiune pentru care e plătită regește!) cu un succes – a reușit să-l însoare pe unul dintre fermieri! -, ne-a mărturisit că nu mai are nici timp, nici chef să își serbeze ziua ca în anii trecuți, cu sute de invitați și mese întinse. “Îmi e dor să stau mai mult cu piticii și familia. Am obosit prea tare în ultimul timp”, ne-a spus ea.

Libertatea: Duminică, 17 decembrie, este ziua ta. Cum vei petrece, în cadru restrâns sau dai o petrecere mare, așa, ca o nuntă?

Anamaria Prodan: Când eram mai tânără, făceam nuntă de ziua mea. Acum nu mai am chef și nici timp să fac nimic special de ziua mea. Anul trecut, cred că am ieșit cu prietenele mele la restaurant, să vorbim, să râdem și să le fac cinste. Am foarte, foarte puține prietene, nu cheltuiesc mult. (râde) Glumesc. Am tot ce-mi doresc. Îmi e dor să stau mai mult cu piticii și familia. Am obosit prea tare în ultimul timp, pentru că am fost și sunt în continuare implicată într-o mulțime de proiecte.

De obicei, organizezi ceva din timp sau te ocupi pe ultima sută de metri?

Când eram adolescentă, mă gândeam cu luni de zile înainte: unde îmi fac ziua, cu ce mă îmbrac, cine cântă la ziua mea, ce mâncare să aleg… Acum, ador să mănânc mâncare românească și să am cei mai buni prieteni lângă mine. Nimic fancy, prefer să petrec cu familia, să stăm în jurul mesei, să vorbim, să râdem, să mâncăm și să creăm amintiri de care să râdem peste ani, la următoarele mele zile de naștere.

Mama, soțul, copiii cum te sărbătoresc? Dar prietenii apropiați?

Mama mă sună mereu înainte de ziua mea, vrea să fie prima care îmi spune “La mulți ani”. În fiecare an, este o competiție, pentru că fiecare din familie și prieteni încearcă mereu să fie primul care mă sună! Denisa Nechifor, de exemplu, este ceva de nedescris: așteaptă miezul nopții și îmi dă mesaj la fix, în fiecare an, e deja tradiția noastră. La fel, primesc mesaje superbe, care mă emoționează până la lacrimi, de la prietena mea Flori Tolici, de la finii mei. În fiecare an, de ziua mea, îmi iau câteva momente în care stau deoparte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii frumoși pe care îi am lângă mine.

La borna 45, ce dorințe îți pui? Ce ți s-a împlinit din ce visai când erai mică și ce nu s-a împlinit?

45… nici nu îi simt! Ce știu sigur este nu am mai avut dorințe de mult timp. La un moment dat, m-am gândit eu ce-mi doresc și am muncit foarte mult ca să transform toate dorințele în realitate. Am reușit cu majoritatea. Mai visam la încă o fetiță… Cine știe? Despre Anamaria Prodan de astăzi pot spune că nu mai are dorințe, are obiective!

Fire practică, le spune tuturor ce vrea să primească

Care sunt cele mai amuzante cadouri primite de ziua ta de-a lungul timpului?

Mă știți doar, sunt o persoană foarte practică! De obicei, prietenii și familia mă întreabă ce-mi doresc de ziua mea, iar eu le spun. Cadouri haioase nu-mi amintesc să fi primit….

Acum ce-ai vrea să primești?

Sănătate și timp! Nu îmi doresc nimic altceva în afară de cele două. Sănătate pentru mine și pentru toți cei din jurul meu și timp pentru mine, timp pe care să mi-l petrec numai cu familia, cu mama, cu Laurențiu, cu cei patru copii și cu toți apropiații mei. N-am pretenții prea mari, nu?

Îți amintești de aniversările din copilărie și adolescență? Cum erau, ce nostalgii ai de atunci?

Erau diferențe majore față de petrecerile de astăzi. Cred că m-aș plictisi groaznic să merg acum la o petrecere ca pe vremuri. Sau aș fi incredibil de nostalgică… În adolescență, eu am ratat multe petreceri, fiindcă trebuia să anunț părinții de la începutul anului la ce zile de naștere vreau să merg, dădeam adresa exactă și numărul de telefon al familiei respective. Dacă se întâmpla ceva între timp, dacă luam note proaste sau mai știu eu ce năzdrăvănii făceam, eram pedepsită si nu mai mergeam nicăieri.

Visează la o petrecere pe plajă, dar pentru asta ar fi trebuit să se nască vara

Cum îți imaginezi ziua de naștere ideală?

Închideți ochii și visați cu mine: pe o plajă, o masă întinsă cu o mulțime de bunătăți, cu toată familia și mulți prieteni lângă mine. Fiecare face ce vrea, unii stau la plajă, alții fac baie, iar eu stau la umbră și sunt extraordinar de curioasă să deschid cadourile. Fără formalități, fără să trec pe la fiecare, ca la nuntă, să întreb cum se simt și dacă au nevoie de ceva. Chiar dacă plec eu de pe plajă, ei se simt bine în continuare, pentru că nu au venit din obligație, ci și-au dorit cu adevărat să fie alături de mine.

Povestește-ne și cum te pregătești pentru Sărbătorile de iarnă, că ne mai despart doar câteva zile de ele…

Încă nu știu ce fac de sărbători, vedem. Fetele sunt mari, au prietenii lor, mai nou și Bebeto are planuri! Eu stau și aștept sa văd ce vor ceilalți. Suntem foarte mulți și e greu să ne urnim. Am noroc că mă cunosc toți și, chiar dacă mă hotărăsc pe ultima sută de metri, am unde să merg. Avantajele numelui! Și ale emisiunii “Gospodar fără pereche”!

