Andra și Cătălin Măruță lucrează de Anul Nou. De vreo patru ani, îndrăgitele vedete au împărțit Sărbătorile de iarnă între familie și fani, în așa fel încât să nu sufere nimeni: Crăciunul îl petrec cu copiii și părinții, frații și prietenii foarte apropiați, iar Revelionul îi prinde pe scenă, cântând sau, după caz, prezentând evenimente. Așa se va întâmpla și acum: Andra, jurat la ”Românii au talent”, și Cătălin – care a dezvăluit recent de ce iubește sărbătorile de iarnă – ne-au mărturisit că muncesc în noaptea dintre ani. Se vor întâlni abia spre dimineață și vor recupera, apoi, pe 1, 2 și 3 ianuarie…

Libertatea: Prin 2014 ne spuneați că ați renunțat la a petrece Revelionul în familie…

Andra: Așa e, am cam stabilit că păstrăm tradiția aceasta: Crăciunul îl facem în familie, iar de Revelion lucrăm, și eu, și Cătălin. Face parte din meseria noastră să fim pe o scenă în zi de sărbătoare, ne place foarte mult să auzim “La mulți ani!” strigat în cor de mii de oameni. Sărbătorim împreună, apoi, pe 1, 2, 3… În noaptea dintre ani, ne facem urări la telefon.

Andra și Cătălin Măruță lucrează de Anul Nou, în București și la Buzău

Unde vă prinde Anul Nou?

Andra: Eu voi cânta în București și în Buzău. Din fericire, nu e distanță mare între orașe și pot onora ambele invitații. Eu și trupa mea suntem în formă la astfel de ocazii, mulțimile de oameni entuziaști ne încarcă pe toți cu energie. Apoi, spre dimineață, ajungem și noi acasă. E tocmai bine ca să ne sărutăm oamenii dragi.

Cătălin: Și eu prezint la Buzau în noaptea dintre ani, deci noi sărbătorim împreună pe la 5-6 dimineața, după alt fus orar. (râde) Din fericire, pentru cei care lucrează în astfel de zile de sărbătoare, urmează câteva zile de liniște, de obicei, deci avem timp să ne refacem și să ne recuperăm.

Primiți colindători, de obicei? Copiii vă sorcovesc?

Andra: Da, iubesc această tradiție! Din păcate, în orașele mari s-a cam pierdut, dar am primit în fiecare an măcar un cor de copii. Copiii noștri fac gașcă împreună cu verii lor, uneori și cu prietenii lor, și ne colindă. Sunt absolut adorabili. Eva îl imită pe David, desigur, e fratele ei mai mare, încearcă să facă tot ce face el. Știe să fredoneze colinde.

Cătălin: David a avut anul acesta prima serbare la școală, el fiind în clasa zero, și deja ne-a impresionat cu colindele pe care le știe!

El se întoarce pe micul ecran din 3 ianuarie

Aveți plănuită vreo vacanță la începutul anului viitor?

Andra: Am vrea noi, dar chiar nu e timp. Am concerte și multe repetiții pentru Sala Palatului, pentru concertele din februarie. Timpul zboară și mâine, poimâine urc iar pe scenă cu spectacolul “Aievea”! Sunt nerăbdătoare, e un nou concept, cu multă emoție și muzica pe care fanii mei o iubesc. Totuși, sunt sigură că o să îi surprind pe spectatori, mereu îmi doresc să încerc ceva inedit, o să vedeți despre ce e vorba!

Cătălin: Și eu sunt alături de Andra în această perioadă de pregătiri, deși nu urc pe scenă, am la fel de multe emoții. Pregătește un spectacol incredibil, sunt foarte, foarte mândru de ea. Iar de vacanțe, cum spunea ea, nu poate fi vorba, și eu încep emisiunea în ianuarie. Din 3 ianuarie!

Ce obiceiuri respectați de Revelion? Purtați lenjerie roșie, puneți bani în buzunar, mâncați 12 boabe de struguri la miezul nopții, vă umpleți paharele?

Andra: Nu suntem deloc superstițioși. De obicei, la miezul nopții, eu am un microfon în mână și cânt în fața a mii de oameni.

Cătălin: Ne sunăm, iar dacă suntem împreună, desigur, ne sărutăm. Nici o altă tradiție nu ne convinge.

Ce țineți neapărat să aveți în casă și pe masă de Revelion?

Cătălin: Cred că doar șampanie, să ciocnim un pahar. Cu mâncarea nu suntem pretențioși. Tradiționala salata de boeuf sau pizza, chiar nu contează, totul e să te simți bine.

Ea se pregătește pentru un nou spectacol la Sala Palatului, în februarie

Ce dorințe aveți pentru 2018? Și ce planuri?

Andra: Pe plan personal, am de gând să fac multe lucruri cu copiii, să petrecem timp împreună. Eva și David se înțeleg din ce în ce mai bine pe măsură ce Eva crește și vreau să simtă cât de mult sunt iubiți. Vrem să petrecem cât mai mult timp în patru. Pe plan profesional, am pe lista mea Sala Palatului, în februarie, în primul rând, o imensă provocare pentru mine, dar și alt concert tematic, despre care vă voi povesti mai multe când sunt pregătită. În afară de asta, am în plan multe videoclipuri și, desigur, emisiunile cu care v-am obișnuit deja. În 2018 veți vedea sezonul 8 din “Românii au talent” și sezonul al doilea din “Vocea României Junior”!

Cătălin: Emisiunea a intrat în al 11-lea an, sunt foarte mândru de echipa mea și sunt recunoscător publicului nostru. O emisiune live e foarte solicitantă, e greu de explicat ce eforturi am făcut să ajungem aici, iar în anul care vine am în plan să așez emisiunea și mai bine în obiceiurile telespectatorilor, să fim ca o familie. Cât despre familie, Andra a spus deja tot ce era important: suntem foarte bucuroși să ne avem unul pe altul și vrem să petrecem cât mai mult timp împreună.

Credeți că va fi nevoie să treceți la dietă sau să mergeți mai des la sală după sărbători?

Cătălin: Știu că întrebarea imi e adresata! (râde) O să încerc să nu fac excese!

Andra: Iar eu deja am slăbit făcând repetiții pentru concertul caritabil care a avut loc la Ateneul Român, Andra for Hope, dar și pentru Sala Palatului. Pregătesc și momente de dans, iar asta mă consumă foarte mult, așa că, din fericire, nu am de ce să mă gândesc la diete.

Povestea vraciului din Țara Moților care știe secretele plantelor medicinale de pe vremea dacilor