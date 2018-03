Andreea Bănică are probleme de sănătate. “Așa am realizat că boala te urâțește mult”

Cântăreața Andreea Bănică a ajuns să stea la pat din cauza unei contracții musculare care îi dă mari bătăi de cap.

Andreea Bănică, care formează un cuplu de peste 20 de ani cu același bărbat, nu trece prin cele mai plăcute momente.

Artista a ajuns la pat din cauza unei contracții musculare. Din 18 februarie, cântăreața are mari dureri de mijloc, spate, fese, picior și altele, dureri care nu i-au trecut în ciuda tratamentelor pe care le-a făcut.

“Am dat de belea… din 18 februarie mă confrunt cu dureri de mijloc, fese, spate, picior etc… pff, groaznic. De atunci și până acum nu am reușit să găsesc nici un remediu cu toată fizioterapia pe care am făcut-o și medicamente multe.

Groaznic!!! Cel mai rău lucru este să nu îți poți lua copilul în brațe, să-l ridici, să-i dai să mănânce, să-l speli etc! Tot rău îmi pare că începusem să mă pregătesc cu un kinetoterapeut pentru schi și pentru a putea merge la sală pentru că am avut o pauză mare de aproape 2 ani, timp în care nu am făcut sport din cauza sarcinii dificile, stărilor de vomă, a respirației, operației etc.

A debutat cu dureri lombare despre care nu știam de fapt ce sunt sau de la ce. În ziua aceea m-am plimbat în Casa Poporului pentru a o vizita la dorința familiei mele. Am simțit dureri înainte de a intra în rând cu ceilalți pentru a vizita. Am crezut că este ceva trecător… însă durerile s-au intensificat cu cât am mers mai mult. După o oră de mers am crezut că mă rup de la mijloc în jos… timp în care am cărat căruțul cu sora și bona pe scările Casei Poporului! Nu ai altă posibilitate! Atenție, nu mergeți cu cărucioare cu copii să vizitați Casa Poporului!!!

Am plecat spre casă abia conducând și respirând cu greu. Am ajuns acasă și de dureri ce aveam, nu-mi trecea cu nimic, nici o pastilă… m-am transformat la față de dureri, iar lacrimile îmi curgeau șiroaie fără să mă mai pot mișca din pat. Lucian și sora mea au luat decizia să mergem la spital. M-au ridicat pe brate și m-au urcat în mașina, fapt ce m-a făcut și mai tare să plâng pentru că nu prea am ajuns eu în situații de genul ăsta decât de vreo 3 ori în viața mea. Sunt destul de puternică, nu mă pune boala la pat așa ușor. Mă gândeam ce îmi pot face medicii să-mi aline durerile. Am așteptat pe holul spitalului Pantelimon vreo 35-40 de minute, timp în care încercam să mă încurajez că voi fi bine curând. Mi s-a părut enorm să aștept atât în durerile alea… asta pentru că locurile erau ocupate de alți oameni cu probleme. Cu siguranță se putea și mai rău!

Mi-au făcut niște injecții și perfuzii, iar sora mea se uita foarte atentă la mine și mi-a spus că mi-am revenit la chip când mi-au trecut durerile, așa am realizat că boala te urâțește mult! M-au ținut o oră acolo, apoi mi-au dat un tratament pe care l-am urmat ulterior acasă, fără vreun rezultat, ci mai mult de atât au apărut dureri din ce în ce mai mari. Mi-am făcut rmn și radiografie în urma cărora nu s-a văzut nimic deosebit. Doctorul mi-a spus că este vorba despre o contractură musculară lombară care a atins nervul sciatic…. de aici m-am contractat toată și am ajuns într-un final să stau la pat cu medicamente pentru a-mi reveni cât mai repede. Așa că de 6-7 zile stau în casă în pat, mi-am pus masa de masaj în mijlocul casei pentru a fi aproape de familie și de acolo dau directive. Norocul meu este că am parte de o bonă bună care are mare grijă de Noah Andrei, altfel nu știu ce mă făceam… Sofia este mare deja și nu am probleme cu ea, însă dacă nu ar fi fost așa oare ce aș fi făcut?

Bunica vine și gătește pentru toată familia și mi-am chemat și sora de la Eforie! Însă nu vreți să știți ce sentimente mă trec când nu-mi pot lua copilul în brațe. Este cel mai frustrant și dezamăgitor lucru, însă eu trebuie să mă fac bine pentru familia mea! Așa că pe loc repaos la pat, medicamente, Clorzoxazona și Aulin și, mai nou, cred că voi încerca acupuntura! Doamne ajută, vă dau vești.

Dacă aveți recomandări de recuperare mai rapidă. Help me!”, a scris Andreea Bănică, care arată demențial în costum de baie, pe blogul ei.