Andreea Berecleanu nu poate trece neobservată în trafic. De aproximativ 2 ani, prezentatoarea Observatorului conduce o mașină micuță, dar cochetă. „Este electrică, are autonomie 80 km, o încarc la priză în garaj, mă simt foarte bine, are două locuri. Copiii o adoră, și ai mei, și cei de pe stradă, de la persoanele în vârstă până la copiii mici, toți se opresc și se bucură de ea, pur și simplu, stârnește foarte multă simpatie, are un design futurist, e ca și când aș veni de pe altă planetă, dar cel mai important este că prinde și 70 km la oră, suficient pentru București”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Berecleanu.

Prima mașină pe care a condus-o vedeta TV după ce a intrat în rândul șoferilor a fost o Dacie veche, la care tatăl ei renunțase în favoarea unui alt autoturism. Aceasta i-a fost utilă în perioada în care lucra la Soti, mai ales că își ducea acasă colegii de serviciu. Iarna însă era o adevărată aventură pentru Andreea Berecleanu la volanul automobilului. „Găseam parbrizul înghețat și decupam așa, în parbriz, foarte puțin, cât să văd, pe vremea aceea nu existau sistemele de astăzi. Mi se pare foarte riscant acum, dar, uite, Dumnezeu m-a ferit de rele”, ne-a povestit Andreea Berecleanu.

„Am condus foarte mult și prin Europa, îmi place enorm”

Andreea Berecleanu are în garaj și un scuter primit în dar de la soțul ei. Din păcate, nu s-a încumetat să îl folosească des, motiv pentru care intenționează să-l vândă. „Conduc de 25 de ani zi de zi și sunt o șoferiță de București și de drumuri lungi, bineînțeles. Am condus foarte mult și prin Europa, îmi place enorm, dar sunt de dimineața până seara în mașină, adică îl știu ca un taximetrist. Am și un scuter superb, Vespa, mi l-a făcut Constantin cadou. Este de vreo doi ani cumpărat și cred că are vreo 12 km, probabil că îl vom vinde, pentru că e destul de periculos prin București. Mi-am dat seama că e complicat să mergi cu scuterul, pentru că încă bucureștenii nu sunt obișnuiți cu scuterele și atunci e riscant. Nu m-am avântat în trafic și în aglomerație, nu vreau să risc. Nu e vorba de mine, eu îi văd pe ceilalți, dar nu știu dacă și ceilalți mă văd pe mine”, a mai spus Andreea.

VIDEO/ Lili Sandu se mărită! S-a răzgândit în privința căsătoriei, pentru că vrea un copil cu Silviu Tolu

VIDEO/ „Secretul fericirii”, buget de 350.000 de euro. Regizorul Vlad Zamfirescu, lăsat fără text la filmări!