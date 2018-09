Andreea Raicu, despre momentele în care nu și-a putut stăpâni lacrimile. „Spre disperarea celor cu care eram”

Mă bucur că nu am fost crescută să îmi reprim plânsul. Au fost alte lucruri pe care am fost învățată că nu e frumos să le fac, dar să plâng, slavă Domnului, nu m-am abținut niciodată. E drept că aveam și motive, mai ales că mama plecă destul de des și îmi era foarte dor de ea. Spun că mă bucur pentru că într-o societate ca a noastră cei mai mulți au fost crescuți să nu își dea voie să își exprime emoțiile, să nu își dea voie să plângă. Fie că era considerat rușinos sau nedemn, plânsul era de neacceptat.

Poate că nici eu, de-a lungul timpului, nu am lăsat pe toată lumea să îmi vadă lacrimile curgând pe obraji, dar în ultimii ani nu am mai avut această problemă și am plâns ori de câte ori am simțit că trebuie să o fac, fie că eram acasă, în restaurant, pe stradă, în mall sau mai știu eu unde, spre disperarea celor cu care eram, care se gândeau că ei erau motivul stării mele. Poate uneori chiar erau”, a afirmat Andreea Raicu.

Vedeta a mărturisit că printre lucrurile care o fac să plângă sunt despărțirile:

„Nu îmi plac despărțirile. Știu, nimănui nu îi plac, dar pentru mine sunt ceva ce aș vrea să evit cu orice preț, mai ales din cauza plecărilor foarte dese ale mamei mele în copilărie. În timp, am învățat cum să le fac față mai bine, având în vedere că în trecut mi-era greu să mă despart chiar și de un creion”.

De asemenea, Andreea Raicu a afirmat că plânge în momentele grele, atunci când e bucuroasă, la performanțele sportivilor români, la filme și în alte câteva situații.

