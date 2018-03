Bianca Drăgușanu, luată la rost de Victor Slav. “M-a sunat să mă ia la întrebări”

Bianca Drăgușanu a fost sunată și luată la întrebări de partenerul ei de viață, Victor Slav. Vedeta a dezvăluit totul la TV.



Bianca Drăgușanu a dat din casă în cadrul emisiunii pe care o prezintă la postul de televiziune Kanal D.

Vedeta a mărturisit că a fost luată la întrebări de partenerul ei de viață, prezentatorul de televiziune Victor Slav, care a fost curios să afle ce a făcut aceasta cu banii de pe cardul lui.

“Primesc telefon de la domnul iubi, când am văzut că sună m-am gândit “Ce drăguț, mă sună să mă pupe de la prima oră”. Greșit! El m-a sunat să mă întrebe ce fac cu banii de pe cardul lui, bani cam de vreo 3 perechi de pantofi. Am încheiat conversația pupați.

Eu am știut mereu ce vreau și am și cerut, sunt norocoasă că am și primit. Atunci când nu am primit, am plecat pentru că iubirea și respectul merg mână în mână. Când aud femei și bărbați care se plâng de partenerii lor fără să facă nimic mă enervează.

Întotdeauna cere, dacă și primești e minunat, dacă nu primești, nu ai pierdut nimic”, a declarat Bianca Drăgușanu, care în trecut s-a iubit cu un brutar.