Bianca Drăgușanu a vorbit despre depresia postanatală. Ce s-a întâmplat cu ea după ce a adus-o pe lume pe Sofia Natalia

Bianca Drăgușanu a comentat despre perioada de depresie postnatală prin care trec foarte multe femei.

Bianca Drăgușanu, care formează o familie alături de prezentatorul de televiziune Victor Slav, are o fetiță pe nume Sofia Natalia. Acesteia i s-a rupt turta de curând.

În ediția de miercuri a emisiunii pe care Bianca Drăgușanu o prezintă la Kanal D, vedeta a vorbit, printre altele, despre depresia postnatală, afirmând că ea nu a trecut prin așa ceva după ce a devenit mămică.

„Eu am fost atât de ocupată după ce am născut încât n-am avut timp să întru în depresie. Nu știu ce înseamnă”, a afirmat Bianca Drăgușanu.

Dând exemplul unei prietene care vrea să facă un copil, Bianca Drăgușanu a mărturisit că ea a devenit mămică doar în momentul în care s-a simâit iubită.

„O mai știți pe prietena mea de la Londra care s-a cuplat cu un bărbat pe care nu prea îl plăcea. Ei bine are un nou „proiect” la fel de inteligent: să facă un copil pentru că se simte simgură. M-am gândit eu așa și mi-am dat seama că este inutil să-i dau vreun sfat. Femeia o ține pe a ei. Eu am făcut acest copil atunci când am simțit și, mai mult decât atât, atunci când am iubit și am fost iubită”, a declarat Bianca Dragusanu.