Cele 27 de state membre UE au dat undă verde înfiinţării grupului responsabil pentru elaborarea tratatului de aderare a acestei mici ţări din Balcani.

„Veștile venite de la Bruxelles sunt excelente”, a salutat ministrul de Externe al Muntenegrului, Maida Gorcevic.

Acest lucru „confirmă încă o dată că suntem pe calea cea bună pentru ca Muntenegru să devină cel de-al 28-lea stat membru UE până în 2028”, a subliniat șefa diplomație muntenegrene.

Această veste este salutată și de Comisia Europeană, care ia în calcul extinderea blocului comunitar, deși consideră că Muntenegru și-a stabilit un calendar oarecum ambițios.

Grupul înfiinţat miercuri urmează să stabilească termenii aderării, care diferă de la o ţară la alta.

Ultima țară care a aderat la UE a fost Croaţia, în 2013. Muntenegru și Albania sunt considerate în prezent țările cele mai avansate în procesul de aderare.

La rândul lui, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reluat miercuri îndemnul către „integrarea europeană deplină a Ucrainei” în UE, cu deschiderea negocierilor pe toate capitolele.

Negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE au fost deschise oficial pe 25 iunie 2024, vizând de-acum toate cele 33 de capitole. Conducerea prooccidentală de la Chișinău și-a stabilit ca obiectiv să încheie negocierile până în 2028, iar Republica Moldova să fie pregătită de aderare până în 2030.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizie istorică! După discuția cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan a luat marea hotărâre
Viva.ro
Decizie istorică! După discuția cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan a luat marea hotărâre
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Alte știri

Parteneri
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Adevarul.ro
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
Fanatik.ro
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Stiri Mondene 20:38
5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:19
Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”
Parteneri
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
O familie din Italia şi-a cumpărat bilete de avion pentru Cracovia, dar a aterizat la Craiova
ObservatorNews.ro
O familie din Italia şi-a cumpărat bilete de avion pentru Cracovia, dar a aterizat la Craiova
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Mediafax.ro
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Mediafax.ro
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
BREAKING NEWS Incident grav la metroul din București! O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
KanalD.ro
BREAKING NEWS Incident grav la metroul din București! O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

Politic

Sorin Grindeanu a promis că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative, pentru a nu rata banii din PNRR
Politică 18:44
Sorin Grindeanu a promis că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative, pentru a nu rata banii din PNRR
LIVE TEXT | Nicușor Dan a terminat consultările cu partidele din coaliție. PSD a decis retragerea miniștrilor înaintea finalului consultărilor. Nicușor Dan va face o declarație de presă
Politică 18:40
LIVE TEXT | Nicușor Dan a terminat consultările cu partidele din coaliție. PSD a decis retragerea miniștrilor înaintea finalului consultărilor. Nicușor Dan va face o declarație de presă
Parteneri
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
ZiaruldeIasi.ro
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului
Fanatik.ro
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal