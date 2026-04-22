Cele 27 de state membre UE au dat undă verde înfiinţării grupului responsabil pentru elaborarea tratatului de aderare a acestei mici ţări din Balcani.

„Veștile venite de la Bruxelles sunt excelente”, a salutat ministrul de Externe al Muntenegrului, Maida Gorcevic.

Acest lucru „confirmă încă o dată că suntem pe calea cea bună pentru ca Muntenegru să devină cel de-al 28-lea stat membru UE până în 2028”, a subliniat șefa diplomație muntenegrene.

Această veste este salutată și de Comisia Europeană, care ia în calcul extinderea blocului comunitar, deși consideră că Muntenegru și-a stabilit un calendar oarecum ambițios.

Grupul înfiinţat miercuri urmează să stabilească termenii aderării, care diferă de la o ţară la alta.

Ultima țară care a aderat la UE a fost Croaţia, în 2013. Muntenegru și Albania sunt considerate în prezent țările cele mai avansate în procesul de aderare.

La rândul lui, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reluat miercuri îndemnul către „integrarea europeană deplină a Ucrainei” în UE, cu deschiderea negocierilor pe toate capitolele.

Negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE au fost deschise oficial pe 25 iunie 2024, vizând de-acum toate cele 33 de capitole. Conducerea prooccidentală de la Chișinău și-a stabilit ca obiectiv să încheie negocierile până în 2028, iar Republica Moldova să fie pregătită de aderare până în 2030.

