Brigitte Sfăt, dezvăluiri despre bărbatul cu care l-a înșelat pe Ilie Năstase. A dat cărțile pe față

Brigitte Sfăt este în divorț cu Ilie Năstase, mariajul lor fiind unul cu multe probleme. Cei doi au avut perioade în care au stat separați, după care s-au împăcat iar.

Într-o perioadă în care era separată de Ilie Năstase, Brigitte Sfăt a încercat să-și facă o nouă relație. Despre bărbatul respectiv a comentat bruneta pe contul său de pe o rețea de socializare.

„Dragi prieteni, știți că în urmă cu ceva timp, v-am povestit despre faptul că în urmă cu un an, după multiplele lovituri care mi le-a pregătit viața, faptul că am trecut singură prin operația de tumori, apoi am cunoscut o pe Cici, amanta soțului meu, m-a determinat să încerc să-mi refac viața, alături de un alt bărbat, din Timișoara.

Chiar dacă oficial nu eram divorțată, am vrut să simt că mai am valoare în ochii unui bărbat, am simțit că merit asta.

M-am mutat chiar de la Ilie în apartamentul meu din Nordului.

Am început acesăa relație în data de 8 februarie. Ca toate începuturile, a fost frumos, lucru care m-a făcut să îmi recapăt din nou încrederea în mine, să învăț din nou să zâmbesc…

Am spus de fiecare data că acesta idilă a ținut până de 1 mai dar, nu v-am dat niciodată amănunte.

Am crezut că pot exista lucruri care e mai bine să nu fie spuse. Dar un adevăr nu este adevăr dacă îl spui doar pe jumătate. Și lasă loc de interpretări.

În primul rând, băiatul se numește Cătălin, iar relația noastră s a terminat pentru simplul fapt că atunci când am vrut să aflu mai multe despre el, în aprilie cred, angajând o firmă abilitată în asta, mi s-a adus la cunoștință că acesta a început să fie vizitat din când în când de o numită Ana, din Petroșani.

Drept pentru care am decis că este mai bine pentru mine să ies din această iluzie de a-mi reface viața așa .

După această experiență, mi-am dat seamă că toți bărbații înșeală, că totuși Ilie nu a făcut asta timp de șase ani, și am luat decizia să încerc să-mi repar căsnicia.

Deoarece, un tabloid de scandal, încerca să distorsioneze realitatea, folosind poze din telefonul soțului meu, Ilie, telefon pierdut într-un taxi în urmă cu zece zile, (noi având IOS colectiv), mi-a întărit decizia că adevărul este adevăr doar în totalitate și asta nu lasă loc de interpretări.

Și consider că nu este nevoie ca vreun personaj nou pe piață să profite de acest subiect pentru a câștiga niște bănuți prin asocierea cu numele meu și a lui Ilie?. Mulțumesc”, a scris Brigitte Sfăt pe contul său de socializare.

De asemenea, Brigitte Sfăt a anunțat că va recurge la instanță după ce s-au scris lucruri neadevărate despre ea.

„…Doresc doar să spun că am început procedurile legale pentru tragerea la răspundere a celor implicați direct în încălcarea dreptului meu la imagine și viață privată, inclusiv pentru violarea secretului corespondenței și falsificarea unor mesaje în vederea distrugerii imaginii mele.

În momentul de față sunt profund afectată de reaua credință și răutatea oamenilor, acest lucru tulburându-mi starea de sănătate.

Mulțumesc pentru înțelegere „ .

