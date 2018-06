Brigitte Sfăt spune tot despre Ilie Năstase. “I-am pus condiția că ne împăcăm dacă nu mai bea”

În urmă cu o săptămână, Ilie Năstase a fost prin băut la volan. A fost audiat de oamenii legii și s-a ales cu dosar penal.

Brigitte Sfăt, care se află în divorț cu Ilie Năstase, a fost prezentă în platoul unei emisiuni de la Kanal D, unde a făcut noi dezvăluiri despre cel care îi este încă partener de viață.

“Eu, joi seară, am fost la un eveniment. Nu eram cu el. Am mers acasă pe la 11:30. Noi nu mai stăm din martie anul trecut împreună. L-am sunat, dar el era cu niște prieteni, iar eu m-am culcat. A două zi de dimineață mi-au sunat telefoanele și au început să mă întrebe jurnaliștii despre ce s-a întâmplat. El nu a venit la eveniment pentru că mă rugase cineva… în fine, nu contează, nu vreau să întru în detaliu. Eu am mers acolo cu prietenele mele și apoi am plecat acasă.

El se află într-un anumit anturaj, eu nu am fost de acord cu multe din anturajele lui care îl trag în cluburi sau către alcool. El are ficatul mărit, are probleme. Ideea este că în urmă cu o săptămâna i-am pus condiția că ne împăcăm dacă nu mai bea.

Avea pupilele dilatate, iar după ce a dormit o oră, avea pupilele foarte mici. Eu am avut cluburi ani de zile, știu cum merg lucrurile. Cred că cineva i-a pus ceva în băutură.

Eu am primit și o filmare din club și am fost înștiințată că a fost prins cu una sau două femei. Nu mi-a picat foarte bine. Inițial am zis că nu cred, apoi mi s-au trimis filmări. Oamenii cu care el era și-au bătut joc de el. Dacă ești cu Ilie Năstase la masă și știi că omul are o vârstă nu îi dai shot-uri și alte băuturi din astea”, a afirmat Brigitte Sfăt.

Brigitte Sfăt a comentat și despre tânăra cu care Ilie Năstase se afla în mașinăî în momentul incidentului din trafic.

“Mă așteptam. Îl cunosc, dar nu mă așteptam să se întâmple atât de repede. NU cred că a călcat strâmb cu fata respectivă, pentru că nu avea când, pentru că l-a prins poliția. Eu am intrat pe instagram-ul lui Ilie, pentru că îi știam parola, și am văzut discuții acolo cu fata respectivă.

El scoate din mine latura mea negativă, de care mă sperii și eu. Toată situația asta nu îmi place, am devenit o disperată, un fel de “moartea cu secerea” și nu vreau să fiu așa. Eu nu vreau să fac rău nimănui, eu vreau să fiu un om bun. M-am exteriorizat aiurea, nu e bine nici să jignești și de pomană citesc în fiecare dimineață Biblia dacă eu nu pot să fac ce scriu acolo.

De un an și ceva am devenit un monstru. Am strâns mult în mine până acum un an, am încercat să plec din această relație, am încercat chiar să îmi fac altă relație, s-a întâmplat să mă întorc la Ilie, am sperat că lucrurile se vor îndrepta și în tot acest timp am devenit o persoană de care nu sunt mândră”, a declarat bruneta.

“Consider că a avut o săptămâna grea, am fost alături de el, la înmormântarea surorii lui. Nici nu s-a pus problema. El o iubea foarte mult, el a adus-o în România atunci când s-a îmbolnăvit. Nu doresc să îi dau și eu o lovitură, nu prea multe lovituri.

Luni dimineață au apărut imaginile neblurate și se vedea clar că e și o fată lângă el. Am aflat despre ea că e o tipă care face videochat, așa că stau și mă gândesc la mine în primul rând.

Am sunat-o și pe ea și am întrebat-o ce i-a băgat în băutură, ce cauta cu Ilie și de ce și-a bătut joc de el.

O perioadă de timp voi stă singură și dacă Ilie se răzgândește și vrea să meargă pe calea credinței, să mă caute”, a încheiat Brigitte Sfăt.